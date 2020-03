Rich the Kid et Nicki Minaj s’associent pour “ pas désolé ”

Rich le Ken et Barbie.

Rich the Kid a sorti vendredi son nouvel album Boss Man, avec une collaboration avec la reine elle-même, Nicki Minaj, qui est l’invitée du hors concours “Not Sorry”.

Au cours de la production de Smash David, Rich réfléchit à son argent et à ses voitures avant que Mme Petty n’explose un verset enflammé. “Je suis de retour comme une queue de Barbie / Eat comme une verge”, rappe Nicki. “Vous, les salopes, encore salées / je suis avec les salopes les plus méchantes de cette fête.”

Lors d’une interview avec Rap-Up, Rich a félicité son collaborateur Young Money. “Je viens d’avoir cette chanson qui était parfaite pour la mettre en route et ensuite elle vient de la tuer, ce vers monstre”, a-t-il dit. “Elle est comme l’une des premières à lancer la vague pour toutes les autres rappeuses.”

En plus de Nicki, Boss Man propose Post Malone, Lil Baby, Quavo, DaBaby, Lil Tjay, YoungBoy Never Broke Again, et plus encore.

