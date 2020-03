Rich The Kid obtient Nicki Minaj, Post Malone et plus pour LP “Boss Man”

Rich The Kid a officiellement sorti son troisième album studio, Boss Man (2020). L’artiste hip-hop élevé dans le Queens et élevé à Atlanta est devenu l’un des artistes les plus cohérents du jeu en lançant trois albums studio en seulement deux ans. En mars 2018, Rich the Kid a présenté sa première offre musicale dans The World Is Yours, la suivante après avoir sorti son deuxième album The World Is Yours 2 (2019), et maintenant, le propriétaire du label de 27 ans a encore abandonné projet qui va bousculer les charts pour les semaines à venir.

Boss Man propose un total de dix-neuf pistes avec des couplets invités et des collaborations provenant de certains des plus grands noms du hip-hop d’aujourd’hui. Les invités incluent Lil Baby, DaBaby, Nicki Minaj, son opposition au pong de bière Post Malone, Lil Tjay, NBA Youngboy, London On Da Track et Quavo. Sur le plan sonore, le rappeur “Not Sorry” ne s’éloigne pas trop loin de ses racines musicales pièges, mais montre une croissance en tant qu’artiste avec son morceau d’ouverture chaleureux “Far From You”, le jazz inspiré “Ray Charles”, “Vous”, et plus encore.

En février, l’honcho de Rich Forever Music a discuté avec Rap-Up de son processus créatif de travail sur le nouveau projet, déclarant:

“Quand je travaillais sur mon album, je me sentais juste comme le PDG de mon propre label. Ce sont les gens qui me disent quoi faire, comme ils peuvent me donner leur avis, mais ce ne sont pas les connards qui me disent Que faire.”

Écoutez Rich The Kid’s Boss Man dans le lien de streaming fourni ci-dessous et faites-nous part de votre opinion sur le projet dans la section des commentaires.

Liste des pistes

1. «Loin de toi»

2. «Stuck Together» (feat. Lil Baby)

3. «Ray Charles»

4. «Malade» (feat. DaBaby)

5. «Pas désolé» (feat. Nicki Minaj)

6. «Rouge»

7. “V12” (feat. Post Malone)

8. «Pour ça»

9. “Depend On Me” (feat. Lil Tjay)

10. «Facile»

11. «À propos de mon entreprise»

12. «Pas de fidélité»

13. «Pas de doute»

14. «Vous»

15. «Racks On» (feat. YoungBoy Never Broke Again)

16. «I Want Mo» (feat. London On Da Track)

17. «Fini avec»

18. «That’s Tuff» (feat. Quavo)

19. «Money Talk» (feat. YoungBoy Never Broke Again)

