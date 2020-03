Rich the Kid révèle la liste des titres de Boss Man

Rich the Kid est prêt à montrer qui est le patron.

Le rappeur d’Atlanta devrait sortir son nouvel album Boss Man ce soir. Avant sa sortie de minuit, il a dévoilé la tracklist parsemée d’étoiles, qui comprend Lil Baby, DaBaby, Lil Tjay, London On Da Track et Post Malone, qui apparaît sur “V12”, que Rich appelle “l’une de mes chansons préférées”. sur l’album. ” YoungBoy Never Broke Again fait deux apparitions sur “Racks On” et “Money Talk”.

Nicki Minaj est également l’invité d’une chanson produite par Smash David intitulée «Not Sorry». “Je viens d’avoir cette chanson qui était parfaite pour la mettre en route et ensuite elle vient de la tuer, ce vers monstre”, a-t-il dit à Rap-Up de travailler avec la Reine. “Elle est comme l’une des premières à lancer la vague pour toutes les autres rappeuses.”

Boss Man, qui sera la première sortie de Rich sur Republic Records, a déjà donné naissance à des singles dont “That’s Tuff” et “Money Talk” assistés par Quavo avec YoungBoy Never Broke Again.

Boss Man sera un album en deux parties. Il travaille déjà sur la partie 2, qui aura un ton «plus sérieux».

Voir la liste des pistes ci-dessous.

1. «Loin de toi»

2. «Stuck Together» (feat. Lil Baby)

3. «Ray Charles»

4. «Malade» (feat. DaBaby)

5. «Pas désolé» (feat. Nicki Minaj)

6. «Rouge»

7. “V12” (feat. Post Malone)

8. «Pour ça»

9. “Depend On Me” (feat. Lil Tjay)

10. «Facile»

11. «À propos de mon entreprise»

12. «Pas de fidélité»

13. «Pas de doute»

14. «Vous»

15. «Racks On» (feat. YoungBoy Never Broke Again)

16. «I Want Mo» (feat. London On Da Track)

17. «Fini avec»

18. «That’s Tuff» (feat. Quavo)

19. «Money Talk» (feat. YoungBoy Never Broke Again)