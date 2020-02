Rich the Kid tape Nicki Minaj, Post Malone pour le nouvel album ‘Boss Man’

Rich the Kid montre qui est le patron sur son nouvel album.

Le rappeur nouvellement engagé a récemment rencontré Rap-Up où il a révélé les détails de son prochain album en deux parties Boss Man, dont le premier est prévu le mois prochain. “Quand je travaillais sur mon album, je me sentais comme le PDG de mon propre label”, a déclaré le PDG de Rich Forever, 27 ans. “Ce sont des gens qui me disent quoi faire, comme ils peuvent me donner leur avis, mais ce ne sont pas des enculés qui me disent quoi faire.”

Vous pouvez vous attendre à «beaucoup de bangers» sur la partie 1 du projet. Il a déjà commencé à enregistrer la partie 2, qui aura un ton «plus grave».

La liste d’invités de stars comprend Lil Baby, Future, DaBaby («Sick») et Post Malone, qui apparaît dans une collaboration de «niveau supérieur» appelée «V12», qu’il appelle «l’une de mes chansons préférées de l’album. ” Selon une récente histoire Instagram, la chanson pourrait également présenter Drake.

«Nous nous connaissons en fait depuis environ cinq ou six ans, quand il était à Atlanta. Nous avons remonté des années sur la route », a-t-il déclaré à propos de Post, qui a également produit la piste. “Post Malone a reçu des battements et ils tirent.”

De plus, il a collaboré avec Nicki Minaj sur une chanson produite par Smash David intitulée “Not Sorry”. “Je viens d’avoir cette chanson qui était parfaite pour la mettre en route et ensuite elle vient de la tuer, ce vers monstre”, a-t-il dit en travaillant avec la Reine. “Elle est comme l’une des premières à lancer la vague pour toutes les autres rappeuses.”

Boss Man, qui sera la première sortie de Rich sur Republic Records, a déjà donné naissance à des singles dont “That’s Tuff” et “Money Talk” assistés par Quavo avec YoungBoy Never Broke Again.