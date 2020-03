Rich The Kids joue avec les clés sur la nouvelle piste “Ray Charles”

“Ray Charles” de Rich The Kid est un hit hors du commun sur son album studio récemment sorti, Boss Man (2020). Alors que sa dernière offre musicale regorge de fonctionnalités comme DaBaby, Nicki Minaj et Lil Baby (“Stuck Together”), le rappeur de 27 ans a prouvé qu’il pouvait se débrouiller sur plusieurs pistes de l’album. Certaines de ces pistes incluent l’intro de l’album “Far From You”, “No Loyalty” et “You”, mais le rappeur né, Dimitri Roger, a vraiment fléchi sa chanson nommée d’après le légendaire musicien Ray Charles.

Le morceau, produit en collaboration par Rich The Kid lui-même et Beat by Jeff, propose une boucle de trompette simple, une ligne de basse 808 percutante et un motif de batterie avec un charleston haute vitesse et une caisse claire. La simplicité de l’instrument permet à Rich The Kid d’expérimenter son flux tout au long de la chanson, accélérant sa livraison pendant son couplet unique, mais brisant ses mesures pendant le refrain de la chanson. Se terminant en un peu moins de deux minutes, Rich the Kid garde cette piste rapide et percutante avant de plonger plus profondément dans son troisième LP officiel. Malgré le fait que Ray Charles était un pianiste, l’échantillon et le crochet ont été parfaitement exécutés.

Écoutez «Ray Charles» de Rich The Kid dans le lien de diffusion ci-dessous et faites-nous part de vos réflexions sur le single dans la section des commentaires.

Paroles Quotable

Bankroll, bankroll plus grand que jamais

Mes négros plus riches que jamais (Rich)

Ray a sorti un quart de mille de cette saleté

Il l’a déterré avec une pelle

Je ne vous vois pas tous des négros comme un aveugle

J’ai fait un moulin hier soir, je pense que je mens, mec?

Dans le piège, frappe-les avec la poêle

Il n’a pas de cœur comme l’Iron Man (Woo)

La chienne sur mon corps pourrait encore baiser

Salope, je suis Ray Charles, je vais amener un ami (Woo)

Money countin ‘, keep it rackin’ in (Rackin ‘in)

Je dois dormir avec un F&N (Quoi?)

