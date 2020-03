Richard E Grant jouera dans la série Loki Disney + de Marvel

La nouvelle série Marvel, Loki, devrait sortir à Disney + début 2021 et selon Variety, Richard E. Grant rejoindra le spectacle.

Aucun détail n’a encore été révélé sur le personnage qu’il jouera, mais il n’apparaîtra que dans un épisode.

Ce sera la deuxième fois que Richard E. Grant apparaît dans un film Marvel, alors qu’il incarne le Dr Zander Rice dans le film Logan du 20e siècle, Logan. Il a récemment débuté en tant que général Pryde dans «Star Wars: The Rise of Skywalker» et a déjà joué dans Spice Girls: The Movie et «Withnail and I».

Tom Hiddleston reviendra au rôle de Loki, que nous avons vu pour la dernière fois dans Avengers: Fin de partie, où il a pu attraper une pierre d’infini et s’échapper, menant à cette nouvelle série qui le verra visiter différents moments de l’histoire humaine et influencer des événements majeurs . La série mettra également en vedette Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw et Sophia Di Martino.

Que pensez-vous de Richard E. Grant qui rejoint Loki?

