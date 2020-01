Richard Stanley à propos de son projet Passion Colour Out of Space

Interview CS: Richard Stanley sur son projet passionnant Color Out of Space

Cela fait plus de 20 ans que Richard Stanley s’est tenu derrière la caméra pour un projet de long métrage et le moment est enfin venu pour son retour dans l’adaptation de cette année du H.P. Histoire courte de Lovecraft Couleur hors de l’espace avec Nicolas Cage (Mandy). Avant la sortie en salles du film, ComingSoon.net a eu la chance de s’entretenir avec le réalisateur sud-africain pour discuter du projet à longue gestation.

Écrit et réalisé par Stanley (Matériel), Couleur hors de l’espace est décrit comme une histoire de terreur cosmique à propos de The Gardners, une famille qui déménage dans une ferme isolée de la Nouvelle-Angleterre rurale pour échapper à l’agitation du 21e siècle. Ils sont en train de s’adapter à leur nouvelle vie lorsqu’une météorite s’écrase dans leur cour avant. L’aérolithe mystérieuse semble fondre dans la terre, infectant à la fois la terre et les propriétés de l’espace-temps avec une étrange couleur d’un autre monde. À leur grande horreur, la famille Gardner découvre que cette force extraterrestre mute progressivement chaque forme de vie qu’elle touche… y compris eux.

Le film met également en vedette Joely Richardson (Moineau rouge), Madeleine Arthur (Gros yeux), Brendan Meyer (L’OA), Tommy Chong (Après des heures), Elliot Knight (Titans), Julian Hilliard (La hantise de Hill House) et Q’Orianka Kilcher (L’aliéniste).

Le film est le film de retour du réalisateur Stanley depuis son renvoi de l’adaptation de H.G. Wells en 1996 L’île du Dr Moreau, comme indiqué dans le documentaire brutal Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley’s Island of Doctor Moreau.

Stanley se décrit comme un «fan de Lovecraft depuis toujours», se souvenant de ses années d’enfance de sept et huit ans lorsque sa mère lui a lu les histoires de l’auteur acclamé, et de son désir de filmer Couleur est venu à lui à l’âge de 13 ans.

“Couleur est une sorte de fruit bas du tome de Lovecraft », décrit Stanley. “Pour nous, c’est un peu plus facile d’accès en tant que cinéastes, vous n’avez pas besoin d’aller au fond du Mariana Trench ou d’aller en Antartica. Je suis fan de Stephen King’s Spectacle d’horreur segment “La mort solitaire de Jordy Verrill”, qui est probablement l’une de mes adaptations préférées de l’histoire. “

Avec cette adaptation, Stanley a cherché non seulement à rester fidèle à l’histoire elle-même, mais aussi au style des œuvres de l’auteur, les «horreurs très cosmiques» qui émanaient notoirement de l’esprit de Lovecraft sur les pages de ses nouvelles.

“C’est l’élément sur lequel nous nous sommes efforcés dans ses histoires, et j’ai senti qu’aucune de ces adaptations n’était vraiment allée là-bas, quand il s’agissait d’essayer de révéler les aperçus de la véritable position de l’humanité dans l’univers”, a déclaré Stanley. «C’était un objectif très conscient à la fois pour moi et pour les producteurs du film. Je pense que la conception de la créature dans le film est la plus proche de Lovecraft. Il s’est spécialisé dans les moyens d’éliminer toutes les possibilités de la vie humaine par tous les moyens possibles, qu’il s’agisse de vaporisateurs ou de ce qui vous oblige à éliminer complètement la vie humaine. J’imagine donc que c’est assez proche de l’origine des trucs de Lovecraft. “

Bien que cherchant à rester fidèle au matériel source, Stanley et la société ont apporté quelques modifications et mises à jour à l’histoire, notamment en demandant à sa fille Lavinia de pratiquer la sorcellerie dans les bois et à la famille de transplanter dans les grandes villes par rapport aux simples agriculteurs tels qu’ils étaient dans le récit. Le directeur affirme que ces changements sont tous essentiels aux thèmes.

“J’ai toujours voulu décrire la façon dont la magie opère avec les mains et les sorts et les sorciers et les sorciers, qui sont toujours décrits comme les méchants”, a déclaré Stanley. “Avec Lavinia, cela montre une sorcière potentiellement bien intentionnée et explore si le barbotage magique a un quelconque effet, et cela ne semble pas la protéger de la couleur. Une partie de la logique consistait à essayer de rendre Lovecraft plus puissant en reconnectant les anciens aux innommables, les abominations de Lovecraft aux consommations actuelles. Je sentais que nous allions presque lui rendre justice en mettant à jour l’histoire, et que la situer dans les années 1920 ou 19e siècle était plutôt dangereux, le matériel restant pittoresque ou à distance de nous. Je voulais qu’elle se sente différente des anciennes, la vision du monde Lovecraftienne est un danger clair et présent pour nous maintenant comme pour les générations passées et les générations à venir. »

L’histoire originale de Lovecraft a engendré de nombreuses histoires et adaptations similaires, y compris un roman acclamé Annihilation et son adaptation cinématographique également saluée en 2018. Stanley dit que son équipe a choisi d’agir comme si elle n’avait jamais entendu parler du film lors du développement de son projet.

“Quand Annihilation est sorti, nous étions déjà si loin devant Couleur que nous avons à peu près décidé de l’ignorer », a déclaré Stanley. “Je dirai que la seule chose qui Annihilation est-ce que cela nous a influencé en réalisant le nôtre était de jouer le film comme une véritable comédie noire. Je sentais juste qu’ils ne riaient pas assez Annihilation. Nous défendons depuis un certain temps, et j’ai lancé Couleur comme probablement «Annihilation mais plus court »et« plus coloré que Le phare. “

L’un des principaux atouts de Stanley pour la réalisation du film était la société de production Spectrevision fondée par Elijah Wood (Viens voir papa), Daniel Noah et Josh C. Waller, qui ont aidé à financer le film et laissé Stanley à ses appareils tout en donnant vie au projet. Ils développent également deux films de suivi, y compris une éventuelle adaptation de «Dunwich Horror», qui avait été précédemment adaptée en 1970 avec Dean Stockwell.

“Il a été très heureux de trouver Spectrevision et des entreprises qui ont également foi en la prémisse de base pour être fidèle à amener Lovecraft à l’écran”, a déclaré Stanley. «Ils ont compris que cela signifiait que le film n’aurait jamais eu un arc dramatique conventionnel de la manière à laquelle nous nous attendions. Il y avait d’autres choses, des chances, que Spectrevision a pris avec moi à ce sujet et, finalement, j’espère que cela portera ses fruits et je suis certainement reconnaissant pour cela. Cette fois, Dean Stockwell ne sera pas impliqué, mais oui, nous essayons de le casser en ce moment et cela se déroule dans le même monde que Couleur et il se déroule dans un futur comté de Harlan de l’ère MAGA. Cela nous donne l’occasion de retourner sur le campus à l’Université Miskatonic pour la première fois depuis Réanimateur et pour voir l’université et entrer dans la section des livres rares, jetez un œil à la prétendue économie réelle de tout cela. Le seul personnage qui va continuer tout au long est le personnage d’Elliot Knight’s Ward. “

Alors que Stanley aimerait voir Cage revenir pour le prochain film dans la même veine que le travail de Vincent Price dans le cycle du film de Roger Corman-Edgar Allen Poe, il met en garde qu’il ne “veut pas trop en dire sur le casting en ce moment, “Mais en louant toujours la star pour le” timing comique “qu’il apporte à chaque scène, même dans celles qui ne le réclament pas,” c’est assez unique “. Couleur le réalisateur a même jeté un petit œuf de Pâques pour les fans familiers avec le projet Superman non réalisé de la star qui aurait été dirigé par Tim Burton!

Stanley est devenu notoire dans l’industrie du film après son licenciement de 1996 L’île du Dr Moreau après seulement trois jours de production, le film lui-même est devenu criblé de problèmes de production autour de la star Marlon Brando (Le parrain). Le réalisateur a également décidé de faire un clin d’œil à l’acteur en mettant en vedette des clips du western de 1961 Cric à un œil, dans lequel Brando a réalisé et joué, heureux d’avoir «enfin pu travailler avec Brando».

Couleur hors de l’espace est en salles et en VOD maintenant!