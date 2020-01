Richard Stanley sur la construction d’un univers Lovecraft et les enjeux personnels de «Color Out of Space» [Interview]

De toutes les nouvelles prolifiques de l’auteur d’horreur, H.P. La couleur de l’espace de Lovecraft est souvent considérée comme sa meilleure. Non seulement c’est le favori personnel de l’auteur, mais c’est l’un des contes les plus populaires parmi les lecteurs et les critiques. Il raconte l’histoire d’une ferme familiale ravagée par une météorite extraterrestre qui répand sa couleur irisée indescriptible à travers le pays, corrompant la flore et la faune en des choses horribles. C’est une histoire qui a été adaptée à l’écran plusieurs fois auparavant, mais pour Richard Stanley, La libération de Color Out of Space le 24 janvier 2020 marque la conclusion d’un voyage de sept ans dans la réalisation de ce film. Qu’est-ce que l’histoire de Lovecraft a fait pour que Stanley se batte si dur et si longtemps pour voir sa vision à travers?

Il s’avère que c’est très personnel.

Stanley nous dit: «HPL est l’écrivain préféré de ma mère. Elle m’a lu ses trucs quand j’étais enfant. Puis ma mère est décédée d’un cancer très lentement sur une période de 10 ans. Pendant ce temps, je lui ai relu la plupart des documents de Lovecraft et j’ai pu constater de visu comment différentes parties de sa personnalité se sont arrêtées alors qu’elle mutait et mourrait. Finalement, il a cessé de l’hydrater et de la nourrir. C’est quelque chose qui se reflète à nouveau dans l’arc dans Color. Elle savait que nous faisions le film avant sa mort, mais d’une manière typiquement lovecraftienne, elle était très sceptique à propos de tout. Je voulais avoir une conversation posthume avec HPL parce que c’était évidemment comme une sorte de figure paternelle négative qui regardait par-dessus mon épaule depuis que j’avais environ sept ans. »

“Je suis intrigué par le fait que Lovecraft est plus populaire que jamais. Qu’est-ce que c’est au début du 21e siècle qui a fait que cet écrivain grincheux vraiment étrange des années 1920 soit soudainement aussi populaire que lui, malgré le fait qu’il soit raciste, misogyne, il y a toutes sortes de choses terribles dans sa personnalité. Lovecraft est plus grand que jamais. “Stanley dit:” Je pense que c’est en partie parce que nous vivons tous dans un monde où nous ne sommes plus certains que l’humanité sera vraiment encore là dans quelques centaines d’années, ou quel genre de monde nos enfants vivra. “

Stanley poursuit: «Il y a aussi quelque chose à voir avec l’effondrement lent mais irrévocable de la religion dominante. La plupart des gens de nos jours ne se convertissent pas à des orthodoxies comme le catholicisme ou le judaïsme orthodoxe ou l’islam orthodoxe. Cela soulève des questions quant à savoir si quelque chose nous a créés et si ces divinités créées sont respectueuses de l’homme ou si elles nous ont créés par accident ou si elles ne nous connaissent pas complètement; ce qui nous pousse dans une sorte d’état d’esprit lovecraftien. »

Nicolas Cage étoiles dans Color Out of Space en tant que Nathan Gardner, cultivateur d’alpaga et patriarche de la famille Gardner. Fait intéressant, Cage est presque apparu dans Stanley’s Dust Devil, sorti en 1992. C’est en travaillant sur Mandy que les producteurs derrière SpectreVision ont remis à Cage le script de Color Out of Space, pensant qu’il pourrait être un candidat idéal pour la partie centrale. Stanley partage que sans ce casting, le film se serait joué très différemment.

«Dans le projet original du film, c’était une famille britannique qui l’avait installé en France, où je vis actuellement. C’était donc un comptable britannique à la retraite », explique Stanley. «Sa famille a repris une ferme française pour essayer de cultiver des alpagas et [were] détruit par la menace de l’espace. Il y avait beaucoup de gags sur eux incapables d’expliquer leur douleur et leurs problèmes à leurs voisins à cause de la barrière de la langue. À l’origine, j’avais Hugh Grant en tête, assez étrangement. Je pensais que Hugh Grant aurait été amusant pour Nathan. Mais une fois que Nic est monté à bord, la décision a été prise de le ramener à son lieu d’origine – de le ramener en Nouvelle-Angleterre – ce qui, je pense, était la meilleure décision. »

Les fans de Lovecraft devraient également garder un œil sur les nombreux œufs de Pâques que Stanley a stratégiquement placés, tels que «les prévisions météorologiques, la brève apparition du maire amérindien, le Necronomicon, pour montrer qu’il fait partie d’un univers lovecraftien plus large». Il ajoute: “J’adorerais faire un autre film de Lovecraft plus bas sur le brochet.”

Quant à ce que ce serait? “Je suis tenté d’essayer le Dunwich Horror. J’adorerais faire ça. Je pense que la famille Whateley a été très difficile à faire et j’aimerais voir correctement les œillets Whateley à l’écran. Juste l’idée d’une sorte de famille de backwoods de la classe ouvrière de la Nouvelle-Angleterre qui s’est mêlée à des démons ultra-dimensionnels d’outre-espace. »

Il semble que Stanley obtiendra son souhait, car SpectreVision a “essentiellement éclairé” une adaptation de The Dunwich Horror, a révélé le réalisateur dans une autre interview cette semaine.

Color Out of Space entre en salles le 24 janvier 2020.