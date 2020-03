Richard Webber part-il? Les fans s’inquiètent de l’avenir du personnage

Les fans de Grey’s Anatomy ont été dévastés lorsque Justin Chambers a annoncé sa sortie après 15 ans de jeu avec Alex Karev. Mais maintenant, les téléspectateurs craignent qu’un autre acteur original ne soit prêt à partir. Dans l’épisode du 27 février – intitulé “Snowblind” – Richard Webber (James Pickens Jr.) a fortement laissé entendre qu’il était prêt à raccrocher son stéthoscope. Richard quitte-t-il Grey’s Anatomy? Les fans se demandent si Meredith Gray (Ellen Pompeo) et Miranda Bailey (Chandra Wilson) seront les deux dernières à se tenir à la finale de la série.

Qu’est-il arrivé à Richard Webber dans «Grey’s Anatomy» Saison 16, épisode 15

James Pickens, Jr. en tant que Richard Webber dans ‘Grey’s Anatomy’ | Mike Rosenthal / ABC via .

Tout au long de la première moitié de «Snowblind», Richard prend un stagiaire nommé Tess Desmond (Beanie Feldstein) sous son aile. Il voit la promesse dans ses connaissances et a son gommage pour effectuer une cholécystectomie laparoscopique. Alors que Tess est sur le point de faire sa première incision, Levi Schmitt (Jake Borelli) fait irruption dans l’O.R.

Au début de l’épisode, Schmitt est vu s’affairer autour de Grey Sloan Memorial dans une panique. Il a perdu un patient. Maintenant, nous apprenons que Tess n’est pas un stagiaire. Son vrai nom est Tess Anderson et elle est la patiente du carcinome surrénalien de Schmitt.

Plus tard, nous découvrirons pourquoi Tess a usurpé l’identité d’un stagiaire. Elle dit à Richard qu’elle est à l’hôpital pour son quatrième diagnostic de cancer en huit ans. Après avoir battu un cancer pour la deuxième fois, elle a choisi d’aller à l’école de médecine pour devenir comme ceux qui l’ont sauvée. Mais quand elle a été diagnostiquée pour la troisième fois, elle a été forcée d’abandonner parce que le traitement avait épuisé ses frais de scolarité. Alors, quand Tess était seule pendant le blizzard de Seattle, elle a vu une opportunité de vivre son rêve.

Bien sûr, Richard est frustré par Tess. Cependant, il la sympathise également et la pousse à poursuivre son rêve. Richard passe brièvement en revue les obstacles qu’il a rencontrés pour devenir chirurgien. Il a également noté que si elle pouvait vaincre le cancer quatre fois, elle pourrait terminer ses études de médecine.

Puis Richard lâche une bombe. Il révèle qu’il voulait que Tess effectue la cholécystectomie laparoscopique parce que ses mains tremblent. Pendant ce temps, il ne sait pas si c’est la maladie de Parkinson ou la vieillesse. Tess dit qu’il existe des traitements. Mais Richard comprend la réalité – il n’y a pas de traitement qui pourrait lui permettre de garder son emploi de chirurgien, la seule chose qu’il aime le plus.

À la fin de leur conversation, Richard passe le flambeau et tend physiquement Tess son stéthoscope. “Je n’en ai plus besoin”, dit-il. “Mais j’espère vraiment que vous le ferez.”

Les fans de “Grey’s Anatomy” réagissent à la révélation de Richard Webber dans “Snowblind”

Beanie Feldstein comme Tess Anderson et James Pickens Jr. comme Richard Webber dans ‘Grey’s Anatomy’ | Gilles Mingasson / ABC via .

Pour l’instant, l’histoire de Richard sur Grey’s Anatomy reste à déterminer. En tant que personnage mentionné dans “Snowblind”, il ne sait pas si ses mains tremblantes sont dues à la vieillesse ou à une maladie sous-jacente. Mais même ainsi, les fans craignent que Richard ne quitte Grey Sloan Memorial – ou pire, le personnage sera tué.

“Eh bien, maintenant je suis assis dans des publicités à pleurer à l’idée que Webber part ou meure”, a écrit un fan sur Twitter. «Nous avons besoin de lui. C’est notre professeur. Il est notre mentor. Il est notre père @GreysABC. “

“Webber serre la main. PROTÉGEZ WEBBER À TOUT PRIX. #GreysAnatomy », a tweeté un autre fan.

Pendant ce temps, d’autres téléspectateurs ont laissé entendre que Richard pourrait toujours rester sur Grey’s Anatomy, même sans être chirurgien. Quand un fan sur Reddit a suggéré que Richard quitte le spectacle avec Alex, laissant Bailey et Meredith comme O.G. final. caractères, un autre utilisateur a suggéré une alternative.

“[Richard] pourrait encore rester et enseigner! ” commenta le fan. Et un autre fan a ajouté: “Il doit devenir professeur.”

Les téléspectateurs prédisent que la fin de “Grey’s Anatomy” est proche

La possibilité du départ de Richard – en plus de la sortie confirmée d’Alex – a également incité les fans à spéculer sur la fin de la série Grey’s Anatomy.

“Vous tous … c’est la fin. Karev est parti. Richard ne fonctionne pas », a écrit un fan sur Twitter. «Shonda nous prépare. Nous pourrions avoir 2 saisons de plus et un accident d’avion ou un incendie. C’est fini pour nous et je ne peux pas le supporter. “

La série Shondaland va bien et recevra au moins 17 saisons. Cela dit, il n’y a toujours pas de fin en vue. Lors de son entretien avec Deadline en janvier 2020, le président de ABC, Karey Burke, a laissé entendre que le réseau ne voulait pas annuler Grey’s Anatomy de si tôt.

“J’espère que non”, a déclaré Burke lorsqu’on lui a demandé si la 17e saison serait la dernière de l’émission. “Grey’s Anatomy vivra aussi longtemps qu’Ellen sera intéressée à jouer à Meredith Gray.”

Mais si Grey’s Anatomy prévoit de mettre fin à son héritage bientôt, certains fans pensent que le scénario actuel de Richard pourrait conduire à la finale de la série parfaite.

“Nous découvrons dans le dernier épisode que Webber peut avoir une sorte de problème de Parkinson / neuro en cours”, a écrit le fan. “Si la prochaine saison est la dernière (ce qui est très possible), la maladie de Webber pourrait-elle être utilisée comme un lien pour faire reculer tous les anciens membres du casting?”

Ils ont poursuivi: «Chaque personnage avait un lien avec lui: Burke, Addison, Izzie, Cristina, Callie, Arizona, April et même Alex selon ce qu’ils font avec le personnage. Webber serait la raison parfaite pour retirer tout personnage du passé, que ce soit pour des relations professionnelles ou personnelles pour le dernier adieu. »

Quelle que soit la façon dont Grey’s Anatomy va de l’avant avec l’histoire de Richard, nous espérons simplement que les scénaristes continueront à honorer son héritage car, avec seulement trois personnages originaux à gauche, nous ne pouvons plus supporter le chagrin.

