Richard Wong dirigera Disney + Film original “29 dates”

Il y a quelques années, Disney a obtenu les droits de faire du roman “29 Dates” un film pour Disney + et le DisInsider rapporte que le film sera réalisé par Richard Wong, qui avait auparavant réalisé le film indépendant “Come as you are” .

“29 Dates” sera un film Disney + Original et sera écrit par Lauren Moon, qui a récemment travaillé sur “Atypical”. Le film sera produit par The Gotham Group, qui est également derrière le prochain film, “Stargirl”, qui sortira exclusivement sur Disney + le 7 mars.

La mise en production est actuellement prévue pour juin et le casting est en cours. Bien que rien n’ait été officiellement annoncé sur ce film, il semble avoir une date de sortie possible pour le printemps 2021, bien que les choses puissent changer.

Le roman est de l’auteur à succès Melissa de la Cruz du New York Times et voici le synopsis des livres:

Combien faudra-t-il pour trouver celui-là?

Les parents sud-coréens traditionnels de Jisu sont préoccupés par ce qu’ils considèrent comme son manque d’attention à ses travaux scolaires et à son avenir. Travailler avec le premier entremetteur de Séoul pour trouver le bon petit ami est une étape vers le succès de Jisu, et respecter les dates recommandées est le compromis de Jisu pour plaire à ses parents tout en trouvant de l’espace pour réaliser ses propres rêves. Mais quand elle échoue à un test puis saute un rendez-vous pour passer du temps avec des amis, ses parents fatigués la choquent en l’envoyant dans une école privée de San Francisco. Où elle aura l’occasion de briller sur le plan académique – et d’être installée à plus de dates!

En naviguant dans son nouveau monde, Jisu trouve du réconfort en prenant les photos qui peuplent son compte de médias sociaux en constante augmentation. Bientôt, l’attention de deux garçons très différents envoie Jisu dans une spirale de recherche d’âme. Alors que sa passion pour la photographie l’allume, veut-elle même trouver The One? Et que se passe-t-il si son One n’est pas un parent et un entremetteur approuvé?

Avez-vous hâte de voir «29 dates» pour venir à Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.