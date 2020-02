Rick Cosnett, ancien élève du «Flash», devient gay dans une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux

L’alun de Flash, Rick Cosnett, est apparu en tant que gay dans une nouvelle vidéo partagée sur son compte Instagram officiel.

La première saison de The Flash a présenté aux fans Eddie Thawne de Rick Cosnett, le partenaire du détective Joe West et le petit ami d’Iris. Cependant, la première saison de The Flash s’est terminée avec Eddie Thawne de Rick Cosnett découvrant qu’il était un ancêtre du méchant Reverse-Flash et se tuant plus tard pour empêcher le speedster meurtrier de naître.

Depuis lors, Rick Cosnett n’a que quelques apparitions sur The Flash, mais les fans ont pu continuer à le suivre et à suivre sa carrière sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, Rick Cosnett s’est rendu sur son compte Instagram officiel pour publier une vidéo dans laquelle il apparaît comme gay, disant aux téléspectateurs que sa décision de révéler cela publiquement a été prise dans le cadre des efforts pour vivre sa propre vérité:

“Salut à tous! Pause dramatique. Je suis gay et je voulais juste que tout le monde le sache parce que je me suis promis de vivre ma vérité tous les jours. Et parfois, c’est une chose vraiment difficile à faire quand vous avez toutes ces choses subconscientes que vous ne connaissez même pas depuis l’enfance et la société, et d’être … vous savez, juste la vie. “

Vous pouvez consulter la vidéo complète de l’ancien élève de Flash Flash Cosnett dans le post ci-dessous!

Le Flash se poursuit la semaine prochaine avec l’épisode intitulé «Une fille nommée Sue» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

QUAND RALPH A RENCONTRÉ SUE – Après des mois de recherche de Sue Dearbon (star invitée Natalie Dreyfuss), Ralph (Hartley Sawyer) se fait une idée de ses allées et venues enfin face à face avec son client disparu. Cependant, Sue refuse de rentrer chez elle dans sa famille et emmène Ralph dans une aventure audacieuse. Iris (Candice Patton) fait face à un nouveau défi tandis que Barry (Grant Gustin) considère une demande potentiellement dangereuse d’une source de confiance. Chris Peppe a réalisé l’épisode écrit par Thomas Pound & Lauren Certo (# 612). Date de diffusion originale du 18/02/2020.

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton, et Hartley Sawyer comme Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. sur The CW.

Source: Rick Cosnett

