«Rick et Morty» a publié la bande-annonce et la date de sortie pour la finale de la quatrième saison!

Avec la chanson très réussie «Boys Are Back In Town» de Thin Lizzy, Rick et Morty ont publié la bande-annonce officielle des cinq derniers épisodes de la quatrième saison et ont finalement annoncé sa date de sortie. Mettez tout le monde à l’ordre du jour 3 mai prochainParce que ce jour-là ils pourront profiter des nouvelles aventures du plus grand génie de l’univers et de son petit-fils … C’est vrai! Un peu plus d’un mois est ce qui nous sépare de profiter de cette grande série animée de science-fiction.

C’est en novembre de l’année dernière que nous avons vu arriver les premiers chapitres de cette quatrième saison attendue, mais de nombreux fans ont soif de nombreuses aventures. Adult Swim, son producteur américain, a pris la décision de le lancer en deux parties de 5 chapitres au lieu de nous lancer les 10 d’un jalon comme dans les trois précédents. Prolongeant ainsi l’attente 4 longs mois.

La série arrive aujourd’hui avec une bande-annonce intitulée Les cinq autres, faisant allusion aux cinq chapitres restants. L’avancement laisse beaucoup à l’imagination des vrais fans, qui parfois aperçoivent des passages qui suggèrent que l’histoire principale sera suivie. Parallèlement aux aventures classiques et folles de Rick et Morty, une armée de Ricks est vue un instant dans la Citadelle, tant de gens spéculent déjà sur le retour d’Evil Morty (Evil Morty). Plus tard, vous pourrez également voir Snuffles, le chien génial de Summer, et elle a participé à un duel à l’épée avec Tammy.

La diffusion de ces chapitres se fera comme d’habitude: via la chaîne Adult Swim. Pour le moment, il n’y a aucune information officielle sur son arrivée sur Netflix. Les fans s’attendent sûrement à ce qu’ils apparaissent simultanément sur les deux plates-formes, mais sinon, il faudra quelques jours pour les avoir sur Netflix. Pour l’instant profitez de la bande annonce The Other Five et attendez patiemment les aventures de Rick et Morty: