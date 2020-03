Rick et Morty Anime Short Has Samurai Rick vs Ninja Ricks / Film

Nous n’avons vu que cinq épisodes de la quatrième saison de Rick et Morty. Les nouveaux épisodes ont été diffusés vers la fin de l’année dernière, et depuis lors, nous n’avons pas eu de nouvelles d’Adult Swim lorsque nous verrons le reste de la saison. Compte tenu des récents retards dus à la pandémie de coronavirus qui a fermé la plupart des émissions de télévision et des films qui étaient en production, le retour de Rick et Morty est complètement dans l’air. Cependant, le duo est revenu à Adult Swim le week-end dernier, bien que sous une forme très différente.

Pendant le bloc de programmation Toonami qui diffuse des émissions d’anime sur Adult Swim, il y avait tout un court-métrage d’anime Rick et Morty inspiré de Lone Wolf and Cub, le manga créé par l’écrivain Kazuo Koike et l’artiste Goseki Kojima, qui a été transformé en plusieurs films différents. et des adaptations télévisées, sans oublier d’avoir une énorme influence sur la série en direct de Star Wars The Mandalorian. Regardez l’anime Rick et Morty brièvement ci-dessous.

Rick et Morty Anime Short

Titré Samouraï et Shogun, le court métrage d’animation de Rick et Morty trouve Rick comme un samouraï qui s’occupe de Morty, confiné à un fauteuil roulant en lévitation d’une certaine sorte. La nuit, les deux marchent dans un champ quand soudain un tas de portails s’ouvrent autour d’eux pour révéler une petite armée de Ninja Ricks. Apparemment, Shogun Morty est l’âme des Ninja Ricks, et ils veulent qu’il revienne. Mais ils ne vont pas l’attraper sans se battre.

Une bataille sanglante s’ensuit dans un style anime parfait, grâce à l’écriture et à la réalisation de Kaichi Sato, ainsi que producteur Maki Terashima. Le sang ne fait pas qu’éclabousser, mais il tire comme un tuyau d’incendie des diverses blessures mortelles que Samurai Rick inflige aux interminables Ninja Ricks. Les membres sont perdus, les têtes sont tranchées et un Ninja Rick a même le visage coupé. Shogun Morty se lance également dans l’action, grâce à des lames dissimulées dans son siège suspendu.

Il n’y a toujours pas de mise à jour sur le moment où Rick et Morty continueront avec le reste de la quatrième saison, mais si Adult Swim a plus de courts métrages comme celui-ci dans leur manche dans divers styles d’animation, cela aiderait certainement à passer le temps. J’espère que nous en entendrons plus bientôt.

