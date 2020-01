Rick et Morty auront leur propre bande dessinée au cours de cette année

Pendant que nous attendons la deuxième partie de la quatrième saison de Rick et Morty, Nous aurons une nouvelle bande dessinée avec les personnages de la série et arriverons beaucoup plus tôt que prévu. Il s’appellera Rick et Morty: allez en enfer, et oui, il emmènera les voyageurs interdimensionnels dans une nouvelle aventure dans le monde souterrain.

Rick et Morty auront leur propre bande dessinée écrite par Ryan Ferrier et illustrée par Constanza Oroza. La bande dessinée promet de rendre la franchise avec tout ce que nous aimons dans la série, car selon les mots de Ferrier:

Pouvoir faire des ravages avec Rick et Morty était une pure émotion, donc l’opportunité de revenir dans la franchise et de rester ici pour raconter cette histoire avec une équipe aussi phénoménale, c’est précisément ce qui cause tellement de plaisir à rendre bizarre et irrévérencieux, et surtout , bandes dessinées drôles.

Rick et Morty: Go to Hell sera une petite série de cinq numéros et le premier arrivera en avril. Nous avons même eu un premier aperçu des couvertures des bandes dessinées, illustrées par Brian Smith:

Rick et Morty présenteront également en avant-première une série de courts métrages illustrés par Philip Murphy et écrits par Jake Goldman. La mini-série s’appellera Rick et Morty: Le Conseil des Ricks.

Le premier numéro de Rick et Morty: Go to Hell arrivera le 29 avril, tandis que Rick et Morty: The Council of Ricks arriveront le 15 avril.

