Rick et Morty: pourquoi Cthulhu n'a pas encore apparu dans l'émission

Cthulhu fait une apparition célèbre lors de la scène d'introduction de Rick et Morty, mais arrivera-t-il jamais au cours d'un épisode? Rick et Morty est une série de natation pour adultes suivant le scientifique de génie Rick Sanchez et son petit-fils Morty, qui parcourent la galaxie à la rencontre de toutes sortes de personnages colorés. Le problème est que leurs aventures se terminent généralement par un bain de sang ou un traumatisme émotionnel grave, le spectacle étant un savant mélange de comédie et de science-fiction.

Rick et Morty rend régulièrement hommage aux films et émissions de télévision classiques, supprimant les références à tout, Die Hard à Freddy ou Ocean's Eleven. Depuis la saison 1 Rick et Morty la séquence de titres montre plusieurs scènes aléatoires, dont certaines seulement sont des extraits d'épisodes réels. Cela commence toujours par une photo des personnages titulaires fuyant certaines créatures extraterrestres, avant que Rick ne saute dans un portail et laisse Morty coincé alors que les monstres sont sur le point d'attaquer. Il se termine également toujours par un clip montrant Rick, Morty et Summer dans le croiseur spatial fuyant Cthulhu, après qu'ils semblent avoir volé un bébé Cthulhu.

Cthulhu a été créé par H.P. Lovecraft et cette créature est une puissante entité cosmique qui est l'un des Grands Anciens de l'auteur – AKA, une race d'êtres semblables à Dieu qui gouvernait autrefois la Terre. Cthulhu est facilement la plus célèbre des divinités de Lovecraft et a été immortalisé dans tout, des jeux vidéo comme Call Of Cthulhu: le jeu vidéo officiel aux jouets en peluche. Malgré la présence de Cthulhu à l'ouverture de Rick et Morty, l'être doit encore apparaître sur le spectacle lui-même.

Considérant environ la moitié des clips présentés dans le Rick et Morty l'ouverture n'a pas encore atteint la série non plus, ce n'est pas une énorme surprise. Le co-créateur Justin Roiland a déclaré que le plaisir de la séquence d'introduction était d'essayer de deviner lequel des clips apparaîtra au cours d'une saison donnée. Lui et Dan Harmon (Communauté) ont surtout joué timidement à propos de l'apparition de Cthulhu, mais ont admis lors d'une apparition au SDCC 2019 qu'il y avait une "deuxième partie" sur la scène de Cthulhu qui pourrait apparaître un jour dans une scène post-crédit.

Semblant regretter immédiatement d'avoir dit à voix haute, Roiland reviendrait un peu sur le commentaire, avant d'avouer qu'ils avaient prévu d'ajouter un moment Cthulhu à un Rick et Morty épisode de la saison 4 mais l'a retiré plus tard Il semble qu'il y ait un désir de voir un monstre de Lovecraft sur la série un jour, mais ils n'ont pas encore trouvé comment le faire. Donc Cthulhu fera presque sûrement une sorte de Rick et Morty camée à l'avenir – et j'espère que cela expliquera pourquoi Rick et compagnie ont volé son bébé.

