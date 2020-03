«Rick et Morty» rappelle à chacun de se laver les mains et les fans deviennent agités en attendant le retour de la saison 4

Les comptes de réseaux sociaux de Rick et Morty ont un message important pour les fans: rassemblez-vous et lavez-vous les mains. Vendredi 20 mars, l’émission Adult Swim a utilisé sa plateforme pour sensibiliser aux mesures de protection de base contre le coronavirus (COVID-19) – et tout en restant fidèle à la série créée par Justin Roiland et Dan Harmon. Mais même ainsi, les fans semblent s’impatienter lorsqu’ils pratiquent la distanciation sociale. Et en réponse à la vidéo, de nombreuses personnes ont demandé à savoir quand Rick et Morty Saison 4 reviendrait avec de nouveaux épisodes.

“Rick et Morty” veut que les fans se lavent les mains au milieu de la pandémie de coronavirus

Dans un clip de 20 secondes de la saison 2 de Rick et Morty, épisode 7 – alias l’épisode de Tiny Rick officiellement connu sous le nom de «Big Trouble in Little Sanchez» – Morty (Roiland) raconte Summer (Spencer Grammer). Il dit:

Eh bien, rassemblez-vous. Rassemblez tout et mettez-le dans un sac à dos. Tous vos sh * t. C’est donc ensemble. Et si tu dois l’emmener quelque part, emmène-le quelque part, tu sais. Apportez-le au magasin sh * t et vendez-le. Ou mettez-le dans le musée sh * t. Je me fiche de ce que vous faites. Tu dois juste le rassembler. Obtenez votre sh * t ensemble.

Comme vous le savez peut-être, Morty est en colère contre Summer pour avoir suggéré à Tiny Rick (Roiland) de retourner dans son ancien corps. Cependant, si vous regardez la légende, le contexte est modifié. Il est clair que la promo Rick et Morty a été publiée pour faire une déclaration sur la pandémie de coronavirus.

“Rassemblez-vous et lavez-vous les mains”, ont écrit les officiels Twitter et Instagram de l’émission.

Les fans de «Rick et Morty» réagissent au clip vidéo sur Twitter et Instagram

«Rick et Morty», saison 4 | Natation pour adultes / WarnerMedia

Après que les comptes de médias sociaux de Rick et Morty ont publié le clip, la majorité des fans ont inondé les commentaires pour demander à la série Adult Swim d’abandonner la seconde moitié de la saison 4.

“Nous donne le reste de la saison”, a écrit un fan sur Instagram.

Ensuite, quelques fans ont tenté de renverser le récit en utilisant la citation de Morty dans le clip pour illustrer leurs frustrations face au manque de nouveaux épisodes.

“Rassemblez-vous et donnez-nous le reste de la saison 4”, a écrit un fan sur Twitter.

Pendant ce temps, d’autres téléspectateurs espéraient que Rick et Morty Saison 4, Partie 2 reviendraient alors qu’ils pratiquent la distanciation sociale à la maison.

“De nouveaux épisodes pendant que nous sommes en quarantaine s’il vous plaît”, a écrit un fan sur Instagram.

“Nous pourrions utiliser de nouveaux épisodes en cette période de besoin”, a écrit un autre fan.

Cela fait maintenant environ trois mois que Rick et Morty ont sorti un nouvel épisode. La première moitié de la saison 4 s’est terminée le 15 décembre avec «Rattlestar Ricklactica». Le lendemain, les chaînes de médias sociaux de l’émission ont confirmé sur une photo: “Rick et Morty Saison 4 reviendront en 2020.” La légende disait également: «Vous pouvez nous faire confiance.»

À ce jour, la série n’a pas encore annoncé la date de première pour le second semestre. Donc, tout le monde devra attendre et voir quand le réseau décidera de sortir les cinq derniers épisodes de Rick et Morty Saison 4.

Néanmoins, il y avait encore quelques fans qui ont parlé du message global présenté par les comptes Instagram et Twitter de Rick et Morty.

“Tout le monde dit que nous avons besoin de plus d’épisode, et je suis ici comme, vous avez un point sérieux”, a tweeté un fan.

De toute évidence, le fandom de Rick et Morty ne peut pas attendre le retour de la quatrième saison avec de nouveaux épisodes. Mais comme nous regardons «patiemment» chaque épisode et teaser avant la première mi-saison, n’oubliez pas de les rassembler et de vous laver les mains.

