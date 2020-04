Rick et Morty Saison 4 Bande-annonce Oeufs de Pâques, le déclin de Kevin sur The Office & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez de plus près la récente Rick et Morty bande-annonce de la saison 4 taquinant les cinq épisodes restants. De plus, un essai vidéo explore ce qu’on appelle le déclin de Kevin Malone sur Le bureauet enfin, demandez à vos enfants de se rassembler pour l’heure du conte pendant qu’il lit l’un des 365 histoires au coucher pour Disney.

Tout d’abord, ScreenCrush décompose la dernière bande-annonce de la saison 4 de Rick et Morty, taquinant les cinq seconds épisodes. Il y a beaucoup de détails à noter dans la bande-annonce, des apparences évidentes de personnages comme Snowball à des personnages plus obscurs comme Tammy, la meilleure amie de Summer qui s’est avérée travailler pour le gouvernement galactique, et est maintenant revenue dans une bataille au sabre laser avec elle vieil ami.

Ensuite, étant donné que nous passons tous beaucoup de temps à regarder The Office à la maison pendant que nous travaillons également à domicile, The Take a voulu attirer notre attention sur le fait que Kevin Malone (joué par Brian Baumgartner) a commencé comme réservé, comptable subtilement dimwitted, mais ensuite il est devenu un homme de bande dessinée trop stupide qui se sentait comme s’il venait d’une mauvaise sitcom de CBS. Comment est-ce arrivé?

Enfin, si vos enfants peuvent utiliser une belle heure du conte apaisante, laissez Thor: Ragnarok et la star de Jurassic Park Jeff Goldblum leur lire l’une des histoires de la collection d’histoires 365 Bedtime Stories de Disney. Celui-ci implique Pinocchio et Geppetto, et Goldblum a des enfants qui l’apprécient avec lui. Vous pouvez récupérer le livre vous-même sur Amazon maintenant.

