Rick et Morty Snake Jazz, Vérification des faits The Crown & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez la création de «Snake Jazz» à partir d’un des quatre épisodes de la saison Rick et Morty. De plus, écoutez une vérification des faits par un expert royal chaque saison de la série dramatique Netflix La Couronne, et faites un tour virutal sur le Big Thunder Mountain montagnes russes pendant que vous attendez la réouverture de Disneyland et d’autres parcs à thème dans le monde entier.

L’épisode «Rattlestar Ricklactica» de la quatrième saison de Rick et Morty nous présente l’incroyable nouveau genre musical qu’est Snake Jazz. Tout vient du maestro musical qui est le compositeur Ryan Elder, qui a utilisé de vrais sons de serpent pour donner aux serpents intelligents de cet épisode très étrange leur propre musique, comme on le voit dans cette featurette Adult Swim. Vous pouvez télécharger la chanson partout où la musique est disponible à partir d’aujourd’hui.

Ensuite, la série de Netflix The Crown relate la vie de la famille royale, mais quelle est la précision de la série quand il s’agit de les représenter? Vanity Fair s’est entretenu avec leur correspondante royale Katie Nicholl pour en savoir plus sur l’exactitude des armoires, la dynamique entre les membres de la famille, et bien plus encore.

Enfin, si vous avez un sérieux retrait du parc à thème, un peu comme notre rédacteur en chef Peter Sciretta et sa chaîne YouTube Ordinary Adventures, vous aimeriez peut-être faire un tour virtuel sur un tour classique de Disneyland. Ici, Disney a fourni un voyage sur Big Thunder Mountain que vous pouvez prendre dans le confort de votre maison. Ce n’est pas aussi excitant que la vraie chose, mais peut-être que cela aidera avec le manque de plaisir extérieur que vous avez récemment.

