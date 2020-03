Rick et Morty sont des samouraïs sanglants dans un nouveau court métrage

Six minutes d’action dérangeante. Alors que la série Rick et Morty est momentanément paralysée, Adult Swim a dévoilé le court Samurai & Shogun. qui a combiné de manière transparente des portails vers un autre monde de la série avec des capacités de samouraï. Rick et Morty sont des meurtriers.

Rick semble être un gars plus discipliné. Étonnamment, il ne semble pas être l’alcoolique que nous voyons habituellement. Peut-être guidé par ses nouvelles compétences d’épéiste. De toute façon, lui et son petit-fils Morty sont des sadiques sanglants qui coupent des crânes et coupent des mesures extrêmes. C’est ultra violent. Samurai & Shogun a fait sa première pendant les blocs de programmation Adult Swim Toonami et bien sûr c’est le japonais.

Ici vous pouvez le voir ci-dessous:

Le reste de l’épisode de la saison 4 de Rick et Morty est attendu. continuer à diffuser dans le courant de cette année.

