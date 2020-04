‘Rick et Morty’ sort un court métrage d’anime japonais en attendant la fin de la saison 4

Décembre de l’année dernière a vu l’arrivée de la première partie de la quatrième saison de Rick et Morty. Avec seulement cinq épisodes, la série créée par Justin Roiland et Dan Harmon, est revenue pour suivre les histoires surréalistes des deux personnages avec la relation la plus folle, la plus drôle, la plus dépendante et la plus malade à la télévision.

Alors que la deuxième moitié de la saison 4 n’a toujours pas de date de sortie, Adult Swim, son producteur américain, nous a offert un court métrage surprise au cours du week-end intitulé Samurai & Shogun. Tout comme vous pouvez vous attendre de tout ce que fait Adult Swim, et encore plus de Rick et Morty, Le court-métrage de style japonais est un excellent matériau et donne à la série animée une métamorphose thématique énorme.

En plus de leurs rôles respectifs, les artistes de doublage japonais de Rick et Morty Youhei Tadano et Keisuke Chiba jouent Rick WTM-72 et Shogun Morty. Le court métrage de cinq minutes est réalisé dans un style anime par Studio DEEN, le légendaire producteur responsable de titres comme Ranma 1/2 basé à Tokyo. L’écrivain et réalisateur Kaichi Satō, le producteur Koji Iijima et le producteur exécutif Maki Terashima-Furuta sont répertoriés comme les chefs de cette création.

Cette nouvelle équipe momentanée a tout fait correctement dans ce court métrage. Ils n’ont pas hésité à maintenir la philosophie gore de la série que leurs fans aiment tant, mais en même temps, ils ont apporté leur touche japonaise spectaculaire à la série de science-fiction. La vérité est que Samurai & Shogun est venu pour atténuer l’attente des prochains chapitres de la quatrième saison et dans le processus pour atténuer ces moments tendus créés par le coronavirus.

Peut-être que la vitesse n’est pas une façon de travailler pour Roiland et Harmon, et la vérité est que tant que la qualité est maintenue, leurs fans n’auront aucun problème à attendre un peu les cinq nouveaux chapitres qui restent dans la saison. En 2018, Rick et Morty ont renouvelé avec Adult Swim pour 70 épisodes supplémentaires, équivalant à quatre saisons. La patience règne donc dans l’esprit des fans de cette série, car il leur faudra sûrement du temps pour arriver. Pour l’instant, il est temps de profiter de Rick et Morty dans leurs nouvelles versions dans Samurai & Shogun: