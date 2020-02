«Rick et Morty», «The Paper House» et «The internat»

Captain Offers vous apporte une liste complète des meilleures séries au meilleur prix pour que vous puissiez faire un marathon pendant les mois froids d’hiver, où le meilleur plan est de rester à la maison. Comme ça avant le redémarrage de «The internat», vous pouvez obtenir la série complète de DVD originaux pour revivre tous les secrets qui ont été donnés entre les murs de la Laguna Negra. De plus, vous pouvez acheter la collection complète du mythique «Sex in New York» ou les deux premières saisons de «The House of Paper».

–Monopole de «Game of Thrones»: Un vrai fan de ‘Game of Thrones’ doit avoir le monopole de la série dans sa collection de jeux de société. Les après-midi entre amis seront beaucoup plus amusants si vous fantasmez sur la possibilité de faire les sept royaumes et de renverser la famille Lannister comme la plus riche de tout Westeros.

Acheter: 35,11 euros

«Game of Thrones et télévision

– Samsung 4K TV: Si vous envisagiez de renouveler le roi de votre salon, le téléviseur, Captain Offers vous facilitera la décision car il vous présente ce Samsung Smart TV 4K. L’un de ses nombreux avantages est que sa technologie offre une variation hyperréaliste qui vous permettra de voir le moindre détail de votre série ou programme préféré.

Achat: 577,69 euros

– Funko de Rick («Rick et Morty»): «Rick et Morty» raconte les aventures de Rick Sanchez, un brillant scientifique, mais égoïste et un peu déprimé, et son petit-fils facilement influençable Morty. Les deux stars dans l’espace, des voyages temporaires et intergalactiques qui se mélangent avec des scènes quotidiennes de la vie domestique de grand-père et petit-fils.

Achat: 14,19 euros

«Rick et Morty» et des écouteurs

– Casque Logitech: Ces écouteurs à câble Logitech en noir sont l’achat parfait pour leur prix imbattable et leurs multiples avantages, parmi lesquels leur compatibilité multiplateforme, car ils fonctionnent avec PC ou Mac et pour diverses consoles, telles que la PlayStation 4, la Xbox One et Nintendo Switch.

Acheter: 39,99 euros

– «L’internat» (série complète): ‘The boarding school’, la série qui a fait la renommée de l’actrice qui balaye désormais Hollywood, Ana de Armas, aura un remake intitulé ‘The Boarding School: The Summits’ qui sera diffusé sur Amazon. Si vous voulez revivre toutes les intrigues qui ont entouré les élèves de la Laguna Negra, procurez-vous la série complète de DVD.

Acheter sur: DVD – 90,19 euros

«L’internat» et la caméra

– Appareil photo instantané Fujifilm: Si vous êtes passionné par la photographie et souhaitez avoir les images que vous faites en ce moment, l’appareil photo instantané de Fujifilm est l’outil dont vous avez besoin. L’appareil photo présente de nombreux avantages, tels que le viseur optique et le déclencheur électronique programmé.

Achat: 103,65 euros

– «La maison du papier» (saisons 1 et 2): «La Casa de Papel» est sans aucun doute la série espagnole la plus suivie au monde. Les aventures du professeur et de son groupe particulier ont conquis des spectateurs du monde entier ainsi que des critiques spécialisés, qui lui ont décerné en 2018 l’International Emmy Award du meilleur drame.

Acheter: DVD: 29,99 euros / Blu-Ray: 34,10 euros

«The Paper House» et caméra vidéo

– Caméra vidéo Panasonic: Pour enregistrer des vidéos avec la meilleure qualité, vous avez besoin d’un bon appareil photo comme celui-ci Panasonic en noir. Parmi ses caractéristiques, il convient de noter qu’il a un grand angle de 28 mm pour capturer facilement des images de groupe et un capteur MOS BSI 1 / 5.8 pour capturer des images de haute qualité avec une faible distorsion de bruit.

Acheter: 177,76 euros

– ‘Sex in New York’ (Série complète): La new-yorkaise Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) et ses trois meilleures amies ont atterri sur HBO il y a plus de 20 ans avec ‘Sex in New York’ pour introduire une bouffée d’air frais dans le paysage audiovisuel et discuter ouvertement et ouvertement des questions de ceux qui n’avaient jamais parlé auparavant sur le petit écran.

Achat: 49,29 euros

‘Sex in New York’ et lecteur Blu-Ray

– Lecteur Blu-Ray Sony: Avec CD, DVD, Wi-Fi, fonction de mise en miroir d’écran et lecteur USB, ce lecteur Blu-Ray noir de Sony est la meilleure option d’achat. En plus de tous ces points en faveur, l’appareil démarre en moins d’une seconde avec le mode de démarrage super rapide afin que vous n’ayez pas à attendre pour voir votre série préférée.

Acheter: 92 euros

