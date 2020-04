Rick Grimes se réunirait avec [SPOILERS] Dans les films de Walking Dead

Rick Grimes a été enlevé à ses proches lors de la finale d’Andrew Lincoln Les morts ambulants épisode de retour dans la saison 9, lorsque Jadis a emmené le chef d’Alexandrie blessé dans un hélicoptère. Nous savons que ses aventures se poursuivront dans de nouveaux environnements dans la prochaine trilogie du film de Lincoln, mais les fans croient les doigts pour qu’il retrouve ses amis et sa famille à un moment donné.

Mais il pourrait également être intéressant pour Rick de se retrouver face à face avec un vieil ennemi. Et selon des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que National Treasure 3 était en développement, Han revenait dans Fast & Furious 9 et Disney refaisant Robin Hood, qui étaient tous corrects – cela pourrait arriver, comme Jeffrey Dean Morgan est sur le point de figurer dans l’un des films. Nous ne pouvons pas dire avec certitude lequel ce sera, mais on nous a dit que ce serait probablement le deuxième film, avec Rick rencontrant à nouveau Negan et la paire ayant de petites retrouvailles.

Vous pouvez voir pourquoi les producteurs voudraient également réunir Rick et Negan. Bien sûr, ce ne serait pas une réunion aussi poignante ou émotionnelle que Rick rencontrant Judith (bien que cela se produise aussi, ne vous inquiétez pas), mais il serait toujours fascinant de voir Rick réagir à la façon dont Negan a changé depuis la dernière fois. le vit. Dans les années qui ont suivi sa disparition, l’ancien Sauveur s’est réformé et a récemment prouvé sa loyauté envers les survivants en tuant Alpha.

Rappelez-vous, Rick a initialement épargné la vie de Negan en l’honneur de son défunt fils Carl, qui a appelé son père à faire preuve de miséricorde envers ses ennemis. Donc, cela signifierait beaucoup pour Rick que Carl avait raison et que son épargnant Negan a conduit à quelque chose de bien. Non pas que Rick va embrasser son vieil ennemi, bien sûr, mais ils pourraient toujours atteindre une sorte de compréhension et de respect mutuel qu’ils n’avaient pas auparavant.

Les morts qui marchent est actuellement en pause, mais la finale de la saison 10 sera diffusée sur AMC plus tard cette année.