Rick Kirkham, “ Tiger Fun ”, Star Joe Exotic Killed Animals “ Pour le plaisir ”

Les docuseries de Netflix, Tiger King, racontent l’histoire fascinante du grand éleveur de chats et gardien de zoo Joe Exotic. Le producteur de télé-réalité Rick Kirkham a vécu pendant un an dans le zoo d’Oklahoma d’Exotic et a filmé presque tous les aspects de sa vie inhabituelle. Maintenant, dans une interview avec David Spade, Kirkham affirme qu’il a vu Joe Exotic «tuer des animaux pour le plaisir».

Joe Exotic | Netflix

Qui est Joe Exotic aka «The Tiger King»?

Joseph Maldonado-Passage, alias Joe Exotic, est un grand amateur de chats qui a transformé son amour des animaux en une entreprise animée de zoo dans l’Oklahoma. À son G.W. Zoo de Wynnewood, l’homme de 57 ans a gardé des centaines de grands félins, y compris des tigres, des lions, des ligers, des singes et des ours.

Comme le montre Tiger King, Maldonado-Passage était obsédé par la chute de sa rivale, Carole Baskin. Elle est la fondatrice d’un sanctuaire animalier en Floride appelé Big Cat Rescue, et elle a ouvertement critiqué Maldonado-Passage pour avoir mis en danger ses animaux, ce qui lui a fait perdre des affaires.

Leur querelle a duré des années et Maldonado-Passage publiait souvent des vidéos en ligne menaçant Baskin. Finalement, il a essayé d’engager un tueur à gages pour la tuer. Mais à l’insu de Maldonado-Passage, il faisait l’objet d’une enquête fédérale et le tueur à gages qu’il a tenté d’embaucher était en fait un agent fédéral infiltré.

Maldonado-Passage a été inculpé et reconnu coupable du crime de meurtre pour compte d’autrui, ainsi que de falsification de dossiers et de mise en danger des animaux. Selon le site Web du ministère américain de la Justice, «le jury a entendu des témoignages selon lesquels Maldonado-Passage avait personnellement tué et tué cinq tigres en octobre 2017, sans la présence d’un vétérinaire et en violation de la loi sur les espèces en danger».

Au début de 2020, le gardien de zoo a été condamné à 22 ans de prison par le tribunal de district américain du district ouest de l’Oklahoma.

Qui est la star de “Tiger King” Rick Kirkham?

Rick Kirkham est un producteur de télévision qui a commencé sa carrière en tant que journaliste criminel pour une filiale de NBC à Las Vegas. Il a ensuite travaillé pour Inside Edition. En 2006, Kirkham a sorti un documentaire de 3 200 heures sur sa toxicomanie qui lui a valu un Sundance Film Festival Award.

Rick Kirkham | J. Vespa / WireImage

Lorsque Kirkham cherchait une émission de télé-réalité à produire, il est tombé sur l’émission Internet de Maldonado-Passage. Il a contacté le gardien de zoo et a conclu un accord. Avec son équipe de tournage, Kirkham a vécu pendant un an au zoo de Maldonado-Passage, filmant tous les aspects de sa vie quotidienne.

Environ un an après son tournage, Kirkham et Maldonado-Passage se sont disputés sur les droits des images. Quelques jours plus tard, alors que Maldonado-Passage était prétendument hors de la ville, tout le studio de production a été entièrement brûlé. Et toutes les images de Kirkham ont été détruites avec.

Rick Kirkham affirme qu’il a filmé Joe Exotic tuant des animaux

Dans une récente interview avec Lights Out avec David Spade, Kirkham a déclaré qu’il avait filmé des animaux de tir de Maldonado-Passage, y compris des tigres et des chevaux, sans raison. Il a dit qu’il avait gardé ces images dans un coffre-fort dans le studio, mais quand elles ont brûlé, le coffre-fort a fondu avec.

“Il y avait des images de Joe tuant des animaux pour le plaisir”, a déclaré Kirkham à David Spade. “Il avait, au cours de mon année, il s’était approché d’un tigre qu’il n’aimait pas et venait de lui tirer une balle dans la tête.”

Joe Exotic | Netflix

Il a ensuite raconté l’histoire d’une femme qui avait demandé à Maldonado-Passage de laisser son vieux cheval malade passer ses derniers jours à brouter sur la propriété du zoo. Après avoir accepté de prendre soin de son cheval, Kirkham allègue que Maldonado-Passage l’a tué et l’a nourri à ses lions.

“Il se dirige vers la remorque à chevaux et sort son revolver, tire le cheval dans la tête morte et rit, ne fait que rire”, a déclaré Kirkham. Il a également suggéré que les docuseries laissaient de côté beaucoup des aspects les plus sombres de la vie de Maldonado-Passage.

“Croyez-moi, c’était bien pire que ce que vous avez vu dans le documentaire”, a-t-il déclaré. “Ils n’avaient pas assez de temps pour filmer pour vous montrer à quel point c’était mauvais.”