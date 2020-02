Rick Moranis conclut un accord pour revenir au “Shrunk” de Disney

La semaine dernière, le DisInsider a rapporté que Rick Moranis était en pourparlers pour revenir sur nos écrans dans une suite de “Honey, I Shrunk The Kids” et maintenant Deadline a confirmé qu’ils avaient conclu un accord pour qu’il revienne pour “Shrunk”.

Ils ont également confirmé que ce film serait d’abord sorti en salles, avant de se diriger vers Disney +, au lieu d’être un Disney + Original.

Il reviendra à son rôle de Wayne Szalinski, avec Josh Gad jouant son fils adulte, Nick. Le réalisateur du film original, Joe Johnston, reviendra à la suite pour réaliser.

Rick Moranis s’est éloigné d’agir pour élever ses enfants après la mort de sa femme, mais a fait du travail de voix off pour Disney, y compris deux films d’animation Brother Bear.

«Shrunk» sera produit par Hoberman et Todd Lieberman de Mandeville Films and Television. Il sera écrit par Todd Rosenberg.

Les trois films de la franchise «Honey, I Shrunk The Kids» sont disponibles en streaming sur Disney +.

Êtes-vous intéressé par «Shrunk»?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.