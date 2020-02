Rick Moranis en pourparlers pour revenir pour la suite “Honey I Shrunk The Kids”

Disney travaille actuellement sur une nouvelle suite du hit à succès des années 80, «Honey I Shrunk The Kids», qui devrait s’appeler «Shrunk».

L’histoire se déroulera des décennies après le dernier film, avec Olaf Josh Gad de Frozen, jouant le rôle d’un adulte Nick Szalinski. Et le film devrait commencer sa production ce printemps à Toronto ou à Atlanta.

Selon le DisInsider, Disney est en pourparlers avec la star du cinéma d’origine, Rick Moranis, pour apparaître dans le film en tant que Wayne Szalinski plus âgé. Ces rapports n’en sont encore qu’à leurs débuts et n’ont pas encore été confirmés par Disney.

Rick Moranis s’est retiré de l’action en 1997, après la mort de sa femme, afin qu’il puisse élever leurs enfants. Il a réalisé des voix off pour certains films comme les deux films d’animation Brother Bear.

Il n’a pas encore été confirmé si “Shrunk” sortira d’abord dans les cinémas ou s’il s’agira d’une exclusivité Disney +. «Shrunk» sera réalisé par Joe Johnston.

Encore une fois, ce ne sont que des pourparlers précoces et rien n’a encore été confirmé.

Les trois films «Honey I» sont maintenant disponibles sur Disney + pour être diffusés.

Aimeriez-vous voir Rick Moranis revenir pour “Shrunk”?

