Rick Moranis reviendrait par redémarrage de «Darling, j’ai rétréci les enfants»!

La fin des années 80 et le début des années 90 nous ont donné des films épiques, notamment: Cher, j’ai rétréci les enfants. Sortie en 1989, cette comédie de science-fiction explore l’histoire d’un inventeur (Rick Moranis) qui rétrécit accidentellement ses enfants et ceux de ses voisins avec une machine électromagnétique et les jette accidentellement. 31 après la sortie originale, Disney prévoit de faire un redémarrage, et mieux encore, ils sont déjà en pourparlers avec Rick Moranis pour le retirer de sa retraite et jouer dans le film.

Le DisInsider est la source qui a découvert exclusivement à ce sujet, mais ils soulignent qu’ils sont à peine dans les conversations initiales avec l’étude et que Il n’y a toujours pas de signature ou quoi que ce soit qui le lie officiellement au projet.

Le plan de Disney pour ce nouvel épisode est que l’intrigue soit établie trois décennies après le film original. Certains acteurs pour des raisons évidentes vont changer, avec Josh Gad pour jouer la version adulte du fils de Wayne Szalinski, Nick Szalinski, qui a été joué par Robert Oliveri dans le film 89. La nouvelle version sera un redémarrage du film original mais positionné comme un legecyequel, ce qui signifie qu’il existera dans le même monde et continuera avec l’histoire générale.

Il est prévu que le film commencera le tournage au printemps 2020 à Toronto ou à Atlanta. Comme ils sont aux premiers stades de la production, il n’a actuellement aucune date de sortie, mais ce qui est connu, c’est que Ce sera une première pour les cinémas et non pour Disney +.

C’était en 1997, après le troisième épisode de la série Dear, nous avons diminué, Moranis a commencé sa retraite des écrans pour consacrer du temps à ses deux enfants. Depuis lors, il n’est apparu dans aucun film, bien qu’il ait travaillé en voix off pour certains films d’animation. Espérons que, pour le bien des amateurs de cinéma des années 90, ils soient encouragés à faire ce redémarrage.