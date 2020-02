Rick Moranis revient officiellement pour le miel, j’ai rétréci le redémarrage des enfants

Rick Moranis n’est pas apparu dans un film de théâtre en direct depuis 1996, mais cette interruption s’est maintenant terminée avec la confirmation officielle que la star de Ghostbusters et Spaceballs a signé pour reprendre le rôle de Wayne Szalinski dans la poursuite prochaine de Disney de la Chérie, j’ai réduit les enfants la franchise.

C’est une grande nouvelle, car en dehors du Two-Four Anniversary de Bob & Doug McKenzie en 2007, l’homme de 66 ans n’a fait qu’une poignée d’apparitions en voix off au cours des deux dernières décennies, avec son dernier rôle en direct plutôt approprié. étant le droit à la vidéo de 1997 Honey, We Shrunk Ourselves. Moranis a clairement indiqué qu’il n’avait jamais officiellement pris sa retraite d’acteur, mais qu’il était devenu de plus en plus sélectif quant au choix du moment de travailler afin de se concentrer sur l’éducation de ses enfants après le décès de sa femme en 1991.

Il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles il était sur le point de faire une brève apparition dans Ghostbusters: Afterlife, mais Moranis a plutôt décidé de revenir à un autre de ses rôles les plus connus. Le redémarrage de Honey, I Shrunk the Kids sera également une sorte de réunion, le réalisateur d’origine Joe Johnston étant également prêt à revenir derrière la caméra pour la première fois depuis l’original de 1989.

L’annonce confirme également que le dernier opus est en cours de développement en tant que sortie en salle, et non en exclusivité Disney Plus. Les détails sont minces sur le terrain à l’heure actuelle, avec Josh Gad le seul autre nom attaché au projet, avec la voix de Olaf de Frozen prêt à jouer le fils de Szalinski de Moranis, qui aspire à être un scientifique comme son père, mais finit par encordant son vieil homme pour obtenir de l’aide quand il rétrécit accidentellement ses propres enfants.

L’intrigue fait Chérie, j’ai réduit les enfants le redémarrage sonne comme le dernier d’une longue lignée de suites héritées qui suivent le mandat de frapper certains des mêmes rythmes de l’histoire de l’original, tout en ramenant également des visages familiers. Espérons que le film marque un retour approprié sur grand écran pour Moranis, au lieu d’être le dernier d’une longue lignée de suivis qui essaient de se vendre entièrement sur la nostalgie et rien d’autre.