Rick Ross, Lil ‘Kim et T.I. Rejoignez la tournée “ Feed the Streetz: Living Legendz ”

Certains des «Living Legendz» du hip-hop s’alignent pour une tournée de puissance.

Rick Ross, Lil ’Kim, T.I., Jeezy, Yo Gotti et Boosie Badazz prendront la route lors de la tournée« Feed the Streetz: Living Legendz »ce printemps. Le trek de 7 dates débute le 24 avril à Atlanta avec l’invité spécial 2 Chainz. La tournée fera ensuite des arrêts à Greensboro, Houston, Brooklyn, Los Angeles, Oakland et Chicago, avec DJ Drama servant de DJ de tournée pour la plupart des arrêts.

Les fans peuvent s’attendre à des invités surprises au cours du mois. Des dates supplémentaires seront annoncées dans les prochaines semaines.

ANNONCEZ: Feed The Streetz Tour 2020 avec Rick Ross, Jeezy, TI, Yo Gotti, Boosie Badazz et DJ Drama arrive au Forum le 22 mai!

Billets en vente le lundi 1er mars à 10h! pic.twitter.com/U5kPYTTDKR

“Nous sommes ravis de lancer la tournée Feed the Streetz de cette année en rendant hommage à un groupe d’artistes incroyable”, ont déclaré les frères Linell Rowe et Jerry Schools, dont We Are Live Entertainment a produit la tournée. «C’est l’occasion pour les fans de hip-hop de tout le pays de vivre quelque chose de monumental. Ce sera certainement une course épique. “

Les billets sont en vente maintenant avec des prix variant de 50 $ à 195 $.

Nourrir le Streetz Tour 2020: Living Legendz Edition

24 avril – Atlanta, Géorgie – State Farm Arena +

2 mai – Greensboro, Caroline du Nord – Greensboro Coliseum +

9 mai – Houston, TX – Toyota Center

15 mai – Brooklyn, NY – Barclay’s Center

22 mai – Los Angeles, Californie – Le Forum

24 mai – Oakland, Californie – Oakland Arena

30 mai – Chicago, IL – Wintrust Arena

+ avec 2 Chainz