Rick Ross modifie sa somptueuse maison de 100 chambres et sa collection de baskets

Rick Ross nous rend jaloux.



Rick Ross est l’un des artistes les plus réussis de cette génération et il ne cesse de réaliser des projets de dopage. Lorsque vous avez autant de succès que Ross, vous profitez des fruits de votre travail. Nous avons tous des choses qui nous passionnent bien que lorsque vous n’avez pas autant d’argent, vous ne puissiez pas sortir et explorer ces passions. Heureusement pour Ross, il a tout l’argent du monde pour obtenir ce qu’il veut. Il s’avère que les chaussures et les voitures sont deux de ces choses sur sa liste.

Dans le dernier épisode de Complex Sneakers, Ross a montré son impressionnante collection de baskets qui est cachée dans différents placards. Comme l’a expliqué l’artiste, son manoir comptait environ 100 chambres et certaines d’entre elles sont dédiées à sa vaste collection de baskets. Ross a révélé qu’il portait toutes ses chaussures, quelle que soit leur rareté. Il semble aussi obtenir ses coups de pied avant tout le monde, ce qui nous rend certainement un peu jaloux.

Ross a même montré certaines de ses chaussures vintage qui, pour lui, ont une valeur encore plus sentimentale que les chaussures rares et hype qu’il a. Il est clair qu’il a un goût large, ce qui est tout à fait admirable compte tenu du climat actuel des baskets. Dans l’ensemble, le manoir de Ross est énorme, mais il ne fait aucun doute que ses collections de voitures et de baskets sont parmi les pièces les plus impressionnantes.

Que pensez-vous de la collection de baskets Ross?

