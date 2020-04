Ricky Gervias, As a Cat, présente la famille / le film

L’année dernière, Netflix a livré un film de Noël animé et charmant avec Klaus. Cette année, ils creusent à nouveau dans l’animation, cette fois avec la comédie excentrique prometteuse Les Willoughbys, basé sur le livre pour enfants du même nom de l’auteur primé au Newberry Lois Lowry.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de The Willoughbys, que ce soit sous la forme d’un livre ou d’un long métrage d’animation, ne vous inquiétez pas. Netflix a publié un clip de The Willoughbys avec Ricky Gervais comme la voix d’un chat qui semble bien connaître la famille titulaire. Dans le clip, il explique le long héritage de la famille, y compris leurs impressionnants poils du visage, avant de nous donner un aperçu des enfants sur lesquels l’histoire se concentre.

Le clip de Willoughbys

De l’animation au ton comique, j’aime ce que nous voyons ici. Il a la même ambiance que le Royal Tenenbaums, mais juste plus familial. Il a le même genre d’humour sec et une présentation stylisée. Même l’animation semble excentrique avec quelque chose qui ressemble à un hybride en trois dimensions de stop-motion et d’animation dessinée à la main. Tout comme Klaus, c’est un bon changement de rythme par rapport à l’animation informatique classique typique des grands studios.

The Willoughbys a également un casting de voix impressionnant qui comprend un chanteur gagnant d’un Grammy Alessia Cara comme Jane, Will Forte (Scoob!) En tant que Tim, Vincent Tong (Saucisse Party) en tant que Barnabys, Ricky Gervais (Le Petit Prince) en tant que chat, Maya Rudolph (Big Hero 6) en tant que Nanny, Terry Crews (Nuageux avec une chance de boulettes de viande 2) en tant que commandant Melanoff, Martin Short (Frankenweenie) en tant que père et Jane Krakowski (Open Season) en tant que mère.

Le film est réalisé par Kris Pearn (Cloudy With a Chance of Meatballs 2), qui a également co-écrit le script avec Mark Stanleighet codirigé par Rob Lodermeier.

Dans The Willoughbys, convaincus qu’ils feraient mieux de s’élever eux-mêmes, les enfants de Willoughby élaborent un plan sournois pour envoyer leurs parents égoïstes en vacances. Les quatre frères et sœurs se lancent ensuite dans leur propre aventure de haut vol pour apprendre à adapter leurs valeurs à l’ancienne au monde contemporain en essayant de trouver le vrai sens de la famille.

The Willoughbys arrive sur Netflix le 22 avril 2020.

