Ricky Martin, affirme que Jwan Yosef, son mari, pourrait être infidèle

Ricky Martin, dit qu'il pourrait être infidèle à Jwan Yosef son mari

Le chanteur Ricky Martin est marié à l’artiste en peinture Jwan Yosef, malgré le fait qu’ils semblent tous les deux extrêmement amoureux, ils prétendent qu’il pourrait être infidèle

Le programme “Chismenolike” ils mentionnent que l’interprète de “Feu de nuit neige de jour” Il aime les Argentins et il a même rencontré de nombreux petits amis de ce pays.

Ricky a rencontré son mari sur Internet via l’application et le réseau social InstagramEh bien, le travail et l’art de Jwan.

Ils ont commencé avec des messages et leur relation était peu à peu, à ce jour, les deux vivent heureux mariés en compagnie de leurs quatre petits enfants.

Bien que le couple ait montré son amour à chaque occasion à travers ses publications sur les réseaux sociaux et parfois en public, il est inévitable de ne pas penser à quel point le rose est vrai.

Lors de sa transmission dans son chaîne youtube les chefs d’orchestre ont raconté l’histoire de la chanteuse avec son mari actuel au contrat qu’elle a maintenant avec l’Argentine, qui lui envoie maintenant également des messages privés en plus d’aimer ses publications.

“Bien qu’il soit marié, il est en train de conquérir Juan Manuel Martino”, a expliqué Elisa Beristain, l’une des dirigeantes du programme.

Il est mentionné qu’il existe “aller-retour” entre l’acteur argentin et le chanteur portoricain malgré le fait que la sœur de l’acteur a dit qu’il n’aime pas les hommes mais les rumeurs sur une éventuelle relation, ils sont en pleine floraison.

Le chauffeur dit que depuis un an, les deux ont maintenu la communication par messages et bien que la sœur de Juan Manuel n’a rien confirmé tirer des conclusions sur la situation de Ricky avec Martino pourrait être quelque chose d’évident.

Jusqu’à présent, l’interprète de “Reviens” Il n’a pas fait de déclaration à ce sujet, il ne devrait y avoir que de la confusion ou une bonne amitié car sa relation avec Yosef semble très bonne.

.