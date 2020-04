Ricky Martin avoue être tombé dans la dépression à cause de l’isolement social | INSTAGRAM

Le célèbre chanteur portoricain a déclaré que bien qu’il aime beaucoup ces jours-ci avec sa famille, il a eu des moments difficiles pendant l’enfermement auquel nous avons été contraints.

Ricky a une fois de plus utilisé ses réseaux sociaux pour écrire un message à ses fidèles fidèles, où il accepte que dans ces circonstances, il a ressenti de la dépression, de la tristesse et de l’angoisse.

“J’ai ressenti beaucoup, beaucoup, beaucoup, c’est mon 28e jour de quarantaine et oui c’était difficile surtout la première semaine où il y avait beaucoup d’informations, et j’ai dû mettre le costume de super héros et j’ai décidé de parler et d’aider, maintenant je suis très plus calme “, a déclaré le chanteur lors d’une émission en direct.

«J’ai eu des hauts et des bas, j’ai ressenti de la peur, du courage, de la frustration, de l’incertitude, de la dépression, de la tristesse, mais tout cela nous demande le calme, le silence, c’est le changement et le changement est aussi l’évolution, il faut voir comment tout se rétablit L’humanité ressent tout cela, la peur, la frustration, le courage, mais pour tout ce qu’il y a de la musique “, a-t-il poursuivi en commentant son émission.

Ricky a également partagé que tout ce qu’il vit pendant l’isolement social lui donne beaucoup et de très bons documents pour de nouveaux sujets sur lesquels il dit qu’il travaille déjà.

“C’est le moment où nous devons nous asseoir pour respirer et peut-être éventuellement commencer à écrire et j’ai l’impression que je dois retourner au studio pour capturer tout ce que je ressens, comme si un nouveau code de vie était en train de se créer, en pleine survie et je pense que ce sont des questions qui doivent être abordées “, a-t-il admis.

“En fait, j’ai des collaborations incroyables, avec des gens très talentueux dans la musique et nous espérons faire des enregistrements via Skype”, a-t-il déclaré à ses fans, qui le suivent avec plaisir sur leurs réseaux.

Nous savons qu’en raison du grave problème de santé qui existe aujourd’hui, le chanteur a vu la nécessité d’annuler sa tournée, alors il commente ce qui suit: “Ce que je veux retourner sur scène, être à nouveau partout mais Nous allons voir comment tout cela se passe, cela va se produire et nous allons être positifs, je suis fou de leur rendre visite. “

Le bel interprète a également partagé que dans sa famille, il est le seul à quitter la maison pour faire les achats nécessaires.

"Je célèbre que je suis à la maison, méditant, réfléchissant, sortant chercher des médicaments et de la nourriture, car il n'a laissé personne le faire, le seul en qui j'ai confiance va revenir, c'est moi, alors je sors avec un masque, des gants et et ma petite bouteille d'alcool et oui, il est fort de penser que vous reviendriez avec quelque chose et infecter les gens que vous aimez, mes enfants, mon mari"

