Ricky Martin consacre un beau message à son mari Jwano Yosef

Ricky Martin dédie un beau message à son mari Jwano | Instagram

Le célèbre chanteur et écrivain Ricky Martín en commémoration de Jour de la Saint Valentin a réaffirmé le grand amour qu’elle ressent pour son mari Jwano avec une photo des deux et un beau message sur son Instagram.

Dans l’image qu’elle a publiée, on peut voir qu’elle est prise dans ses bras par son mari, qui a un léger sourire et les deux en utilisant la couleur blanche représentant la bonté, la pureté, la la paix et le amour.

Je t’aime Jwano. Tu es ma vie », a écrit Ricky sur la photo.

Vous pourriez être intéressé: Ricky Martin et la lettre touchante d’un enfant pour que sa mère atteinte de cancer le connaisse

Les deux ont choisi la même photo pour exprimer leurs sentiments. Une image simple mais plein de sentiments et amour ce qui a adouci le cœur de ses followers dans les réseaux.

La publication sur le réseau social a jusqu’à présent plus de cinq cent mille likes et plus que six mille commentaires où ses disciples expriment le beau couple qu’il fait.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le chanteur est amoureux de Jwan depuis près de quatre ans et en 2017, ils ont contracté mariage mais la nouvelle a été publiée en 2018 confirmant qu’ils s’étaient mariés en secret.

“Je vais l’épouser«Ce fut la première chose qui traversa l’esprit de Ricky Martín lorsqu’il rencontra en personne Jwan Yosef, l’artiste suédois avec lequel il n’avait eu des contacts que par le biais de Instagram.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Après cela, ils ont formé l’un des deux les plus belles familles du monde du divertissement.

Le couple a toujours été uni devant et dans les coulisses et a formé au fil du temps un famille solide.

Vous pouvez également lire: Ricky Martin, le détail dont Jwan Yosef tombe encore plus amoureux

Ensemble, ils ont élevé les jumeaux de Ricky Martín, Matteo et Valentino, et en couple ils ont eu jusqu’à présent deux autres enfants, Lucia, qui a déjà un an, et Renn, la plus jeune de la famille.

Le chanteur a avoué que la relation entre Jwan et ses deux premiers enfants ne pouvait pas être meilleure et qu’ils s’aiment.

.