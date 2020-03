Ricky Martin donne des conseils sur les coronavirus aux fans sur Instagram | INSTAGRAM

Le célèbre chanteur portoricain, Ricky Martin, Il a décidé de donner quelques conseils sur le cornavirus à ses fans via Instagram, à travers une vidéo où il a commencé à parler à la caméra de son téléphone portable comme s’il était un ami, racontant des choses personnelles avec lesquelles il voulait contribuer quelque chose au sujet.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La célébrité a pris le temps de parler un peu de certains de ses amis qui sont en Chine et en Italie.

Dans la vidéo, il commence par parler du fait de ses amis dans les deux pays les plus touchés par le virus: “Mes amis me disent, Ricky, si nous pouvions voyager dans le temps, avec les informations que nous avons aujourd’hui, notre attitude serait totalement différente “il commence par poser.

Vous pouvez également être intéressé par: https://www.show.news/music/Alejandro-Sanz-ofrecera-concierto-virtual-debido-a-cancelacion-de-sus-conciertos-20200314-0035.htmlAlejandro Sanz offrira un concert virtuel annulation de leurs concerts

Puis il continue avec la chose la plus intéressante, “Que feriez-vous différemment”, a demandé Ricky, “Tout ce qu’ils me disent, je resterais à la maison, la seule chose que nous pouvons faire aujourd’hui est de prendre cette décision responsable de rester à la maison, en tant que citoyens pensants” .

Ricky souhaite le bien-être de ses fans alors il a continué en disant: “Les informations que nous avons nous disent que la seule façon d’arrêter ce monstre est la distance sociale, donc avec une bonne attitude, nous acceptons cette nouvelle réalité.”

Lire aussi: The Walking Dead est lié au coronavirus

Pour terminer la vidéo, le chanteur mentionne ses fans mexicains et fait quelques commentaires positifs avec lesquels il a voulu rassurer la population, car le bel artiste a tellement d’attention que son message a sûrement atteint des millions de personnes.

“Mexique je t’aime, j’ai dû reporter la tournée, mais c’était le plus responsable que je pouvais faire, nous reviendrons bientôt, je t’aime beaucoup, bénédictions et vas-y. On ira bien”, a conclu le célèbre homme.

Le message du chanteur a été entendu, à tel point que sur les réseaux sociaux, et même sur WhatsApp, sa vidéo fait le tour du monde et, espérons-le, aura un effet positif dans la vie de ses fans, car elle transmet force et espoir, avec le ce qui a sûrement aidé beaucoup.

.