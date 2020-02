Ricky Martin, le détail dont Jwan Yosef tombe encore plus amoureux | AP

Ricky Martin a formé une belle famille en compagnie de votre partenaire maintenant mari, Jwan Yosef qui n’hésite justement pas à montrer son amour comme il l’a fait encore plus en tombant amoureux de Ricky.

Bien que les deux semblent assez amoureux sur leurs réseaux sociaux, en public, ils ne sont pas très aptes à démontrer son amour, mais cela n’a changé que depuis que Jwan avait un montrer de l’amour avec l’interprète de “Bella” Cela le laissa sans voix.

N’importe qui aime être conscient de son partenaire et des détails de tega qui gardent l’amour et la flamme brûlants seulement que dans des circonstances spéciales, ces signes d’affection doivent surmonter la honte.

Le couple était dans un restaurant en plein air donc ça peut être apprécié, quand soudain Yosef prend la main de Ricky et Il lui donne un tendre baiser La réaction du chanteur est la plus tendre, il n’a pas pu contenir la joie et son sourire l’a trahi, ils ont été pris dans un endroit assez fréquenté et sans aucune sanction ont montré son amour.

Ricky Martin était membre d’un célèbre groupe de jeunes, après qu’ils soient bien connus, il a décidé de se lancer en tant que soliste en se faisant connaître beaucoup plus grâce à son talent, son charisme et surtout son physique qui coeurs fondus (et à ce jour) le public féminin était fou de lui.

Bien que et interprète de “Elle cogne” Il sortait avec des femmes, la réalité était différente, il a passé beaucoup de temps avant d’admettre ses préférences, mais une fois qu’il a tout changé pour le mieux dans sa vie.

J’étais noyé, le placard pesait, oui, il pesait, mais ma maison, ma famille, mes amis, tout le monde savait que j’étais gay “, a avoué Ricky Martin dans l’émission” Ça dit de moi “de la chaîne colombienne Caracol TV.

Il vit actuellement heureux et amoureux de la vie, avec sa famille, ses beaux enfants et surtout sa compagne, dont beaucoup de femmes, malgré leurs préférences, se sentent jalouses de lui.

