Ricky Martin, Maluma et leur vidéo interdite présumée

Le chanteur portoricain Ricky Martin et le chanteur colombien Maluma ont un vidéo interdite Cela a touché plus d’un, et nous sommes de plus en plus interrogés sur une relation présumée entre les deux.

Comme nous le savons bien, Ricky Martin Il a une relation avec Jwan Yosef depuis quelques années et ils ont déjà une fille ensemble, mais plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquelles le chanteur lui était infidèle.

D’un autre côté, Maluma Il a récemment confirmé sa relation avec Vivien Rubín, mais tout n’est pas rose car il y a eu des rumeurs sans fin selon lesquelles il est en fait gay.

Après que Ricky et Maluma aient enregistré la chanson “Venez Pa’Ca“Les milliers de rumeurs sur une romance entre eux ont commencé.

Bien sûr, les deux ils ont nié les informations circulant sur les réseaux sociaux mais évidemment cela n’a pas arrêté les gens depuis qu’ils ont divulgué leur vidéo là où ils auraient eu des relations.

Le plus étrange de tous, c’est que l’homme qui est apparu avait vraiment un similaire assez similaire à celle du chanteur colombien.

Le chanteur colombien a expliqué dans un programme de radio la situation et a commenté que cela le faisait beaucoup rire de ce que les gens inventaient.

Ce sujet me fait rire. C’est que 1% des personnes qui transmettent une mauvaise énergie et menacent également votre vie privée. Ils étaient simplement impatients que la presse jaune fasse des nouvelles de quelque chose qui était un mensonge “, a déclaré Maluma.

De toute évidence, Maluma est allé défendre et a assuré qu’il n’était pas celui de la vidéo, il n’a pas non plus de relation avec Martin, tout en affirmant que pas gay.

Je ne suis pas gay, je n’ai pas de relation avec Ricky Martín. J’adore les femmes “, a déclaré Maluma.

La dernière collaboration qu’ils ont eue a eu lieu au mois d’août l’année dernière avec la chanson à succès “Ça ne m’enlèvera pas“et actuellement sur la plate-forme YouTube, il compte plus de 100 millions de vues.

Après la première de cette chanson, ils ont commencé à faire circuler plus de rumeurs où ils ont dit que la chanson avait un message caché où Ricky déclare ses sentiments à Maluma.

