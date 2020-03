Ricky Martin révèle qu’il est difficile d’élever ses enfants

Le chanteur Ricky Martín est actuellement le père de 4 beaux enfants qui veulent apparemment suivre ses traces, mais c’est dans une interview où il révèle que ne peut pas élever ses enfants.

Dans l’interview, il a parlé de la paternité et combien il est compliqué d’élever des enfants en ces temps par rapport à leur enfance.

Le chanteur portoricain a toujours été très réservé à votre vie de famille depuis qu’il a décidé de devenir père, c’est pourquoi il a surpris tout le monde en ayant fait cette interview où parler ouvertement Concernant sa paternité.

L’acteur très inconsolable a assuré que, malheureusement, ne peut pas les élever de la même manière que ses parents l’ont fait avec lui.

Ricky a déclaré qu’ils devraient aller de jour en jour et être plus flexible mais ferme avec les valeurs, depuis des années avant nous n’étions pas si exposé à ce qu’il est aujourd’hui.

Hier, je lisais quelque chose et j’ai dit: «Je ne peux pas élever mes enfants comme mes parents m’ont élevé parce que le monde dans lequel j’ai grandi n’existe plus», alors nous devons aller de jour en jour, et aujourd’hui mes enfants viennent à moi avec quelques questions que lorsque j’avais onze ans je ne posais pas mes parents, car nous n’étions pas aussi exposés qu’aujourd’hui “, a expliqué l’artiste.

Apparemment, les jumeaux veulent entrez dans le monde de YouTubeRicky Martín a déclaré qu’ils souhaitaient ouvrir une chaîne sur plusieurs sujets curieux et bien sûr, ils avaient le soutien et la permission de leur père.

Pourtant, ils entrent dans le monde des réseaux sociaux il regardait chaque pas de ses enfants pour veiller à ce qu’ils ne fassent pas de mauvaises choses.

En tant que père, c’est une grande responsabilité car j’ai aussi des enfants qui ont un grand besoin de parler et de partager des choses et ils me demandent déjà d’ouvrir une chaîne YouTube, pour moi le plus important est de les rendre forts “, a-t-il ajouté.

L’interprète de Livin ‘La Vida Loca est situé excité en ce qui concerne leurs enfants, car ils ont montré qu’ils veulent suivre les traces de son père et il a avoué qu’il les soutiendrait complètement.

Mes enfants sont très stricts avec moi, ils me disent: «Papa, papa, j’ai aimé le spectacle hier soir, moins que celui d’avant hier soir», c’est une merveilleuse dynamique que nous avons avec nos enfants, et ce sont les meilleurs critiques envers moi “Conclut Ricky.

La chanteuse et son mari Jwan Yosef forment l’un des couples plus forts et beau au milieu du spectacle, en plus d’avoir une maison pleine de joie démontrant toujours l’amour pour leurs enfants et les valeurs qu’ils leur inculquent.

