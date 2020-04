Ricky & Morty Season 4 Netflix Release Schedule 2020

Rick & Morty revient pour ses cinq derniers épisodes de la saison 4 sur AdultSwim et de nombreuses régions de Netflix à travers le monde ont encore de nouvelles saisons ajoutées. Voici une ventilation complète de si et quand la saison 4 de Rick & Morty sera ajoutée à votre Netflix et quand.

À ce stade, Rick & Morty n’a vraiment pas besoin de beaucoup d’introduction compte tenu du phénomène culturel qu’il est devenu au cours des dernières années.

Les aventures spatiales de Rick & Morty ont vu jusqu’à présent plusieurs saisons avec de nombreuses promotions publiées sur les pages de médias sociaux Adult Swims.

La quatrième saison a diffusé ses cinq premiers épisodes entre novembre et décembre 2019, les cinq derniers étant maintenant attendus le 3 mai 2020 et se terminant le 31 mai 2020.

Voyons d’abord quelques-unes des principales régions qui n’obtiennent pas de nouvelles saisons de Rick & Morty juste pour vous faire gagner du temps.

Pourquoi Rick & Morty n’est-il pas sur Netflix aux États-Unis

Contrairement à certaines des régions dans lesquelles nous allons évoluer, Rick & Morty n’a jamais été disponible sur Netflix aux États-Unis. L’émission AdultSwim a plutôt été disponible en streaming via Hulu, bien que cela changera légèrement en 2020.

À partir de la fin de l’année, Hulu et HBO Max partageront la licence avec Rick & Morty. On ne sait pas si Netflix pourra également participer à l’action, mais cela semble de plus en plus improbable.

Comme le note Netflix Life, Hulu ne devrait pas avoir la saison 4 de Rick & Morty avant la fin de l’année, peut-être en octobre. HBO Max aura probablement la saison 4 dans un délai similaire.

La saison 4 de Rick & Morty sera-t-elle sur Netflix au Royaume-Uni?

Netflix UK est délicat. Au moment de la publication, les trois premières saisons de la série sont disponibles, mais de nouveaux épisodes vont actuellement exclusivement à Channel 4 pour commencer. Il n’y a encore rien de officiel quant à savoir si et quand il obtiendra finalement une version de Netflix UK.

Si tel est le cas, nous nous attendons à ce qu’il arrive sur Netflix UK d’une manière similaire aux versions américaines, ce qui signifierait une version Q4 2020 sur Netflix UK. Encore une fois, c’est si cela est ajouté du tout.

Quand la saison 4b de Rick & Morty sera sur Netflix à l’international

De nombreuses régions de Netflix, cependant, reçoivent toujours des épisodes à jour de Rick & Morty en temps opportun.

Ceux-ci incluent (liste complète via Unogs) Netflix Australie, Argentine, Brésil, Hong Kong, Israël, Japon, Mexique, Pays-Bas, la plupart de l’Europe continentale, l’Espagne et l’Inde.

Ces régions ont déjà vu les cinq premiers épisodes de Rick & Morty ajoutés exactement une semaine après sa date finale aux États-Unis.

Cela dit, Netflix Australia et les régions susmentionnées peuvent s’attendre la saison 4B sera ajoutée à Netflix le 7 juin 2020.

Nous espérons que cela clarifie les plans de streaming plutôt compliqués pour Rick & Morty sur Netflix dans le monde entier. Avez-vous hâte que le dernier lot de la saison 4 arrive sur Netflix? Faites-nous savoir ci-dessous.