Rico Nasty sort un single “Popstar” avec un visuel coloré

Originaire du Maryland, Rico Nasty est de retour sur la scène avec un autre single. Le rappeur a partagé un certain nombre de titres au cours des derniers mois, notamment “Girl Crush”, “Hard” et “Lightning”. Vendredi 10 avril, Rico Nasty a livré sa nouvelle chanson “Popstar” avec un visuel coloré de style pop art qui mettait en vedette le rappeur enfilant une frange émoussée et des boucles d’oreilles en forme de cœur qui se lisaient “Goth”.

L’artiste d’Atlantic Records a partagé un projet complet en avril 2019 lorsqu’elle a publié Anger Management, un effort conjoint avec Kenny Beats. La base de fans dédiée de Rico attend des nouvelles de son prochain projet, mais jusque-là, ils peuvent profiter de la voir couper avec les téléspectateurs sur Instagram Live. Découvrez Rico Nasty dans le clip de son single “Popstar” et dites-nous si Cardi B avait raison de dire que le rappeur est “à côté”.

Paroles Quotable

Votre n * gga m’envoie un SMS à chaque fois que je laisse tomber

Popstar, rockstar, popstar, rockstar

Balenciaga mon jean et mes crocs

Popstar, rockstar, popstar, rockstar

Montrez-moi quelque chose de différent parce que je vois beaucoup

Popstar, rockstar, popstar, rockstar

Je sais que mes ennemis sont fous, je l’ai fait éclater

Popstar, rockstar, popstar, rockstar

