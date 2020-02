Rico Nasty vient à la défense de Saweetie dans le débat “Oiseaux de proie”

Rico purifie l’air.



Rico Nasty remet les pendules à l’heure.

Après que les fans se soient de plus en plus inquiétés de l’omission du rappeur d’Atlanta dans la bande originale de Birds Of Prey, qui comprenait Doja Cat, Megan Thee Stallion et Saweetie. Ils ont particulièrement pris ombrage du fait que Saweetie était coiffé de la même coiffure de pointe que Rico a été vue arborant de nombreuses fois. Les fans continueraient à accuser le mouvement comme un camouflet clair de Rico et accuseraient Saweetie d’avoir détourné le style du rappeur “Smack A B-tch” dans le processus.

Rico, qui est plus au courant du fonctionnement interne de l’industrie musicale, est rapidement venu à la défense de Saweetie. Dans un tweet, elle a affirmé qu’elle était sûre que Saweetie n’avait rien à voir avec ce choix créatif et a également assuré aux fans qu’elle ne transpirait pas du fait qu’elle n’était pas sur la bande originale de Birds Of Prey.

“Je ne pense pas qu’elle ait rien à voir avec quoi que ce soit”, a écrit Rico. “Je ne pense à rien de rien, c’est juste une bande-son […] Je n’étais pas la première fille noire à porter des pointes et heureusement, je ne serais pas la dernière. “

