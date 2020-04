Rider Strong a «détesté» la coupe de cheveux qu’il avait en jouant à Shawn Hunter

La coiffure brillante de Rider Strong, il est devenu connu pour jouer Shawn Hunter sur Boy Meets World, a peut-être été convoité par les jeunes téléspectateurs, mais l’ancien enfant star ne pouvait pas le supporter. Avant, découvrez pourquoi Strong «détestait» la coiffure et comment il a obtenu le look en premier lieu.

Il a auditionné avec la coiffure et elle est devenue une partie de son personnage

Comme de nombreux acteurs l’ont appris, une fois qu’une coiffure ou une certaine tenue fait partie de leur personnage, ils sont coincés avec elle pendant toute la durée du projet. C’est exactement ce qui s’est passé quand Strong, 12 ans, a auditionné pour Shawn Hunter, le meilleur ami décontracté de Cory Matthews (Ben Savage).

Rider Strong, 1995 | Ron Wolfson / Archives Michael Ochs / .

Lors d’une interview avec Cosmopolitan en octobre 2013, Strong a partagé qu’il s’est présenté à son audition avec ses cheveux séparés au centre après que des filles lui aient suggéré de le faire lors d’une soirée pyjama.

“Un groupe de filles lors d’une soirée pyjama m’a dit de porter mes cheveux comme ça – séparés au centre – et j’avais 12 ans, alors j’ai écouté”, a déclaré Strong. «C’était ma version de Christian Slater», a-t-il ajouté.

Il a poursuivi en disant que le réalisateur de Boy Meets World lui avait fait garder le look quand il a décroché le rôle. “Je suis venu à l’audition avec cette coiffure, j’ai obtenu le rôle, et le réalisateur Michael Jacobs ne m’a jamais laissé couper à partir de là.”

Rider Strong: «Je voulais tellement me couper les cheveux»

Ce qui est devenu frustrant pour Strong a été le temps qu’il a passé dans les cheveux et le maquillage à obtenir le look signature de Shawn avant le tournage.

“Je détestais mes cheveux”, a-t-il dit en disant que ses cheveux n’étaient pas naturellement raides. “Mais mes cheveux sont ondulés et ils les lisseraient dans la série et cela prendrait une éternité.”

Rider Strong et Ben Savage | Télévision Walt Disney via . Photo Archives / Télévision Walt Disney via .

Il en est arrivé au point où Strong ne voulait rien de plus que la coupe de sa tête, son personnage, Shawn, est devenu célèbre dans la série. L’acteur a réalisé son souhait lorsque Boy Meets World a pris fin en mai 2000.

“Je voulais tellement me couper les cheveux, mais la seule fois où j’ai pu arriver, c’est quand nous avons découvert que le spectacle allait être annulé”, a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, Strong arbore une coiffure qui n’a rien à voir avec le personnage de sitcom qu’il est connu pour jouer. Après Boy Meets World, l’acteur a dit au revoir à ses jours de cheveux fluides et maintenant à 40 ans, Strong porte une coiffure courte (et des poils du visage) qui, nous le parions, ne nécessite pas de lisseur.

Rider Strong, 2018 | Barry Brecheisen / .

Il n’était pas le seul acteur de «Boy Meets World» à avoir passé beaucoup de temps à se faire coiffer

Comme de nombreux téléspectateurs de Boy Meets World se souviennent avec émotion, les cheveux sont devenus une histoire récurrente dans la série. Eric Matthews (Will Friedle), le frère aîné adorable mais parfois déprimé de Cory, avait une coiffure similaire à Shawn – des cheveux flottants séparés au centre – et faisait souvent des commentaires sur ses cheveux à d’autres personnages de la série.

Et dans l’un des épisodes les plus mémorables de l’émission, Topanga Lawrence (Danielle Fishel) lui a coupé les cheveux longs pour prouver un point et est rapidement devenue obsédée par son apparence. Cory s’est alors inquiété de son apparence physique – il s’est comparé à M. Potato Head – et ne s’est même pas regardé dans le miroir.

En plus de ses histoires et de ses lignes sur les cheveux, les acteurs ont passé beaucoup de temps dans les cheveux et le maquillage à faire en sorte que leurs cheveux ressemblent à ceux de la série.

Friedle a partagé des instantanés de l’ensemble de Boy Meets World montrant Fishel et Savage portant des bigoudis. “Avec tellement de cheveux dans la série, il nous a fallu du temps pour nous préparer”, a-t-il écrit dans la légende.

Dans une autre photo de retour, Friedle a posté une photo d’un jeune fils Savage, l’ensemble de ce qui semble être la chambre de Cory et Eric portant des bigoudis et ne semblant pas particulièrement heureux.

Découvrez toutes les coiffures sur Boy Meets World en regardant la série sur Disney +.