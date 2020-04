Rien de mon travail n’est moraliste, il n’a pas de message, a déclaré le rebelle Gabriel Retes

▲ Le producteur de The Bundle. À gauche, lors de la réception d’un Ariel.Photo Media and Media and Federal Secretary of Culture

Mardi 21 avril 2020, p. 6

Gabriel Retes était un rebelle du cinéma. Un cinéaste qui a toujours fait ce qu’il voulait.

Sa vie était sur des plateaux, sur des tables, sur des projets. Il l’a hérité de sa famille, qui ne faisait pas rarement partie des acteurs de ses films (il a fait agir sa mère, atteinte d’Alzheimer).

Ses enregistrements tentent de briser la solennité et la rigidité intellectuelle du cinéma mexicain. Il a dit que certains étaient frais et avaient l’humour noir qui me caractérise.

Le réalisateur a commenté: rien de mon travail n’est moraliste; ni mes films. Ils n’ont aucun message. Les messages sont sur Twitter ou Facebook.

Le directeur est décédé hier à l’âge de 73 ans, mais la cause n’a pas été révélée.

Tenace, José Ignacio Gabriel Jorge Retes Balzaretti a toujours atteint ses objectifs: 30 films en tant que réalisateur et 50 en tant qu’acteur. Il a également essayé le théâtre.

Le ministère fédéral de la Culture, à travers ses réseaux sociaux, a exprimé: l’agence et ses institutions pleurent la mort du cinéaste mexicain Gabriel Retes (1947-2020). Il était producteur, réalisateur, acteur, scénariste et amateur de théâtre.

Pour sa part, l’Institut mexicain de cinématographie (Imcine) sur son compte Twitter se souvient de lui comme d’un acteur et réalisateur qui a toujours provoqué le public avec des films comme El bulto et Bienvenido-Welcome. Il a ajouté de l’intelligence et de l’ironie à l’imagination mexicaine. Merci pour vos films, Gabriel Retes.

La Cineteca Nacional a tweeté qu’elle regrettait la mort du cinéaste, scénariste, producteur et acteur mexicain. Repose en paix.

À son tour, la cinéaste et productrice María Novaro, propriétaire d’Imcine, a personnellement exprimé ses regrets. «Nous nous souviendrons toujours de lui pour son énorme talent dans la réalisation de films comme The Bulge et New World. Mes condoléances à sa famille, à ses amis et à la communauté cinématographique. Repose en paix”.

L’acteur Gael García Bernal a déclaré: Bon voyage, Gabriel Retes, l’un des réalisateurs qui n’a pas demandé la permission de faire certains de ses films. Vivez cette liberté de faire des films.

Aux messages de condoléances s’ajoutent ceux des festivals de films de Guadalajara et Morelia.

L’écrivain Guillermo Arriaga a pleuré la perte et a rappelé que plusieurs de ses films étaient très influents sur ma génération. C’était une excellente personne.

Au cours des 20 dernières années, Retes a tourné des titres tels que Identity Taken, The Revolution and the Artists, Women in the Act et House Arrest. En 1977, le cinéaste a reçu le prix Ariel dans la catégorie du meilleur premier film, pour Chin chin el teporocho, basé sur le roman du même nom que le chroniqueur mexicain Armando Ramírez a écrit en 1971.

Il a reçu le Silver Mayahuel Award du Festival international du film de Guadalajara en 2012 pour ses plus de 40 ans d’expérience.

Gabriel Retes est né dans le district fédéral en 1947. Il était le fils du directeur de théâtre et professeur Ignacio Retes et de l’actrice Lucila Balzaretti.

Il a fait ses débuts en tant qu’acteur à l’âge de 12 ans. En 1967, il a commencé sa carrière en tant que directeur de théâtre avec la pièce Los Objetos Mal, de Pilar Campesino. L’année suivante, il travaille sur le court métrage Burning in the Dream de Paco Ignacio Taibo II. En 1969, il participe au film Cristo 70 et réalise la mise en scène Los albañiles de Vicente Leñero.

En 1970, il réalise le court métrage Sur et dans la soi-disant coopérative de cinéma marginale, il tourne plusieurs courts métrages.

Son premier long métrage, tourné alternativement, est Los años duros (1972).

Parmi ses autres films, citons The Naked City, Paper Flowers, Broken Flag et A Sweet Smell of Death.

Son film le plus célèbre est El bulto, qui dépeint le conflit générationnel entre ceux qui ont vécu Halconazo (1971) et la jeunesse des années 90. Il est interprété par Retes et sa famille: ses fils Juan Claudio et Gabriela, sa mère et sa femme, Lourdes Elizarrarás.

