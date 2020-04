Rien perdu! Joe Exotic veut que Brad Pitt ou David Spade jouent «Tiger King» dans l’adaptation cinématographique

Pour quiconque a passé une grande partie de ses journées isolément à regarder “Tiger King” (c’est-à-dire absolument tous), je pense qu’il est juste de dire que sept épisodes n’étaient tout simplement pas suffisants. La mini-série qui raconte le drame dans la vie de Joseph Maldonado-Passange, mieux connu sous le nom de «Joe Exotic’S’est avéré être un véritable coup dur Signature Netflix. Mais profitant de la popularité, le Tiger King cherche à ce que son histoire soit portée au grand écran, pourvu que ce soit avec la participation de Brad Pitt ou David Spade.

La mini-série a sans aucun doute poussé «Joe Exotic» à sortir ses griffes. Même en étant prison purger un 22 ans de prison, quel que soit le public avec Donald Trump, à la recherche du grâce présidentielle, vous devez attendre aussi longtemps qu’il le faut et même si vous n’avez même pas pu voir un seul chapitre de la biophie, sans aucun doute, les projecteurs l’ont remis en scène et maintenant à 57 ans, il n’y aura personne pour l’arrêter.

Jusqu’à présent, on sait que le Adaptation de “Tiger King” pour le cinémaCela pourrait être une réalité, mais la vérité est que jusqu’à présent personne n’a osé lever la main pour le confirmer. Cependant, Hollywood Reporter a réussi à contacter les co-directeurs de l’émission Netflix, Eric Goode et Rebecca Chaiklin, qui ont révélé qu’Exotic veut que Brad Pitt ou David Spade le représentent si son histoire de vie frappe le grand écran.

Mais son protagoniste, ne pouvait être personne, non. Exotic a spécifiquement demandé Brad Pitt, ou à défaut, Spade, aussi près que possible de son personnage Joe Dirt dans le film éponyme. “Il ne se réfère pas à David Spade comme David Spade, il se réfère à lui comme” Joe Dirt “, ont déclaré les réalisateurs.

Du point de vue physique, Spade serait sans aucun doute le plus approprié pour jouer à Tiger King, mais, malheureusement pour Exotic, Spade ne semble pas prêt. Dans une interview pour l’émission télévisée “Entretaintment Tonight”, l’acteur a déclaré: “” Je ne sais pas si je pourrais. Avec toutes ces discussions amusantes, c’est pourquoi je ne pousse pas vraiment, mais ça a l’air vraiment amusant. »

Mais exotique, vous n’avez pas à vous inquiéter, même s’il n’y a pas encore d’investisseurs, plusieurs acteurs se battent déjà pour y jouer. Dax Shepard, qui a réalisé Motorized Patrol en 2017, a utilisé ses réseaux sociaux pour appliquer “S’ils ne me jettent pas comme Joe Exotic dans le film biographique éventuel, Hollywood est cassé”, a écrit l’acteur. Après l’acte, le prestigieux acteur Edward Norton, il s’est mêlé en disant à Shepard de “se retirer”, avant d’ajouter: “Vous êtes trop jeune et affectueux et vous le savez.”

Pour ceux qui l’ont raté, la mini-série créée en mars 2020 sur Netflix, suit la vie d’Exotic, puisqu’elle était propriétaire du zoo GW Exotic Animal Park, un ranch de 16 acres dans l’Oklahoma où il a gardé plus de 1 200 animaux, dont des tigres, des lions, des ours et des singes, devenir Tiger King. Entre la controverse sur la propriété des animaux sauvages et leur conservation, Joe s’immisce dans la mission de Carol Baskin, PDG de “Big Cat Rescue”, qui maintient plus de la même douzaine de félins dans ses installations, sous las mêmes conditions qu’au zoo, mais sous prétexte d’être un sanctuaire.

Entre les deux, tout devient incontrôlable au milieu d’une distribution excentrique de personnages, une histoire autrement obscure dans les enfers de l’élevage de chats et avec un excès de violence à mon goût. La rivalité du couple a finalement culminé avec la arrestation d’un propriétaire de zoo pour avoir planifié le meurtre de Carole. Il purge actuellement une peine de 22 ans, mais Tiger Roi, garde ton innocence.

Si le tournage du film est confirmé, il existe de fortes rumeurs de quoi Netflix va étonnamment ajouter un chapitre plus à la série de Tiger King