Rihanna a fait don de 5 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus

L’interprète de “L’amour dans le cerveau” Rihanna a fait don de 5 millions de dollars pour redoubler d’efforts contre le coronavirus et combattre quelque peu la pandémie mondiale.

Jusqu’à présent, pratiquement le monde entier est en quarantaine en raison d’un virus fort qui afflige l’humanité.

Avec beaucoup de société mise en quarantaine d’innombrables entreprises et travailleurs se trouvent dans l’impossibilité de faire autre chose que d’attendre et d’éviter ainsi une contagion qui affecte une partie de leur famille.

La Fondation Clara Lionel de Rihanna est celui qui soutient d’un million de dollars pour soutenir les efforts contre COVID-19Avec cet argent, vous soutiendrez:

“des partenaires sur le terrain travaillant sur les premières lignes de la réponse aux catastrophes, en particulier ceux qui se concentrent sur la protection et le service des communautés marginalisées, aidant les plus vulnérables des États-Unis, des Caraïbes et de l’Afrique à se préparer à ce qui est à portée de main venir”.

Le financement sera acheminé par Direct Relief, Partners In Health, Feeding America, l’International Rescue Committee, le Solidarity Response Fund COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé et autres.

Rihanna n’est pas la seule célébrité à soutenir la lutte avec de grosses sommes d’argent, d’une manière ou d’une autre, contre cette pandémie, ajoute-t-elle également. Ryan Reynolds à côté de sa femme Blake Lively et aussi créatrice de mode Christian Siriano qui à son tour a promis de faire des couvre-bouches pour faire un don au personnel de l’hôpital.

Chaque effort est très favorable pour ceux qui contribuent votre capital quant à ceux qui doivent le distribuer et le gérer pour qu’il atteigne sa mission.

L’argent ira à banques alimentaires, tests, formation des agents de santé, prévention des virus et distribution de fournitures respiratoires critiques.

