Rihanna aperçue A $ AP Rocky au Yams Day

Rihanna avance-t-elle?

Un jour après l’annonce de leur rupture avec son petit ami Hassan Jameel, la superstar de la pop a été aperçue vendredi avec A $ AP Rocky à New York. Selon Us Weekly, les deux souriaient et riaient dans les coulisses de la cinquième journée annuelle de l’igname au Barclays Center de Brooklyn.

Les deux rumeurs avaient déjà fait naître des rumeurs d’amour après avoir été vues en train de s’embrasser hors écran lors du tournage de la vidéo de «Fashion Killa» en 2013. Cependant, Rocky a nié s’être jamais connecté, mais a admis qu’ils feraient un «joli couple».

«Cela ne s’est jamais produit. Si cela s’était produit, cela se serait produit. Nous ne l’avons pas fait “, a-t-il déclaré à Nessa de Hot 97 en 2015.” On ne sait jamais. Pour être honnête avec vous, ce n’est pas ce que j’attends avec impatience. J’ai hâte de voir l’amitié que j’ai déjà avec toutes ces femmes. La vie est tellement compliquée. “

Rihanna et Rocky sont restés des amis proches au fil des ans. Il l’a récemment soutenue lorsque sa marque Fenty a été honorée lors des Fashion Awards à Londres le mois dernier et à son Diamond Ball en septembre. En décembre dernier, Rihanna aurait été vue lors de son concert en Suède.

Leur apparition à Yams Day est survenue quelques heures seulement après qu’il a été rapporté que Rihanna et Jameel avaient mis fin à leur relation après près de trois ans de fréquentation.

Rihanna n’était pas la seule star à Yams Day. La cinquième célébration annuelle a également mis en lumière Tyler, le créateur, Lil Yachty et Drake, qui ont offert à Rocky une chaîne d’ignames personnalisée en l’honneur de son défunt ami.

