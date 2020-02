Rihanna appelle à l’unité aux NAACP Image Awards

Rihanna a été honorée du prix du président aux NAACP Image Awards samedi.

Regardant glamour dans une robe Givenchy violette, la chanteuse de 32 ans, qui a célébré son anniversaire plus tôt dans la semaine, a reçu une ovation debout lorsqu’elle a accepté le prix du président de la NAACP, Derrick Johnson, lors de la 51e cérémonie annuelle, qui a été diffusée en direct sur PARI. Au cours de son discours émouvant, l’icône de la musique et de la mode, entrepreneur et philanthrope a appelé à l’unité et à l’égalité.

“Je vais essayer de garder ça simple parce que ce soir ce n’est pas vraiment pour moi parce que le but est plus grand que moi, non?” elle a commencé. “Ce n’est pas plus grand que nous ensemble, mais il est plus grand que moi parce que ma part est une très petite partie du travail qui est fait dans ce monde et du travail qui reste à faire.”

Rihanna, qui a recueilli des millions de dollars dans le cadre de ses efforts philanthropiques, a poursuivi avec quelques mots inspirants. «J’ai de la chance d’avoir pu lancer la Fondation Clara Lionel en 2012. Et s’il y a une chose que j’ai apprise, c’est que nous ne pouvons que réparer ce monde ensemble. On ne peut pas le faire divisé. Je ne saurais trop insister là-dessus. Nous ne pouvons pas laisser la dé-sensibilité s’infiltrer. Le, “Si c’est votre problème, alors ce n’est pas le mien; C’est un problème de femme; C’est un problème de Noirs; C’est un problème pour les pauvres. »

En regardant dans la foule, qui comprenait Lizzo, Janelle Monáe et Tracee Ellis Ross, elle a souligné l’importance de rassembler des personnes de tous horizons. «Je veux dire, combien d’entre nous dans cette salle ont des collègues, des partenaires et des amis d’autres races, sexes, religions? Vote à main levée. Eh bien, ils veulent rompre le pain avec vous, non? Ils t’aiment? Eh bien, c’est aussi leur problème. Alors, quand nous marchons, protestons et publions sur les Michael Brown Juniors et Atatiana Jeffersons of the World, dites à vos amis de s’arrêter. “

Elle a terminé en remerciant le NAACP et en célébrant la force de la communauté noire. «Merci à la NAACP pour tous vos efforts pour assurer l’égalité de nos communautés. Merci d’avoir célébré notre force et notre ténacité. On nous refuse des opportunités depuis la nuit des temps. Pourtant, nous l’emportons. donc je suis honoré. Imaginez ce que nous pouvons faire ensemble. Merci pour cet honneur. “

Le Prix du président est décerné en reconnaissance d’une réalisation spéciale et d’une fonction publique distinguée. Les récipiendaires précédents comprenaient JAY-Z, Jesse Jackson, Lauryn Hill, Jesse Jackson, Colin Powell et Muhammad Ali.

Parmi les autres lauréats des 51èmes NAACP Image Awards, citons Lizzo (artiste de l’année), Jamie Foxx (acteur de soutien exceptionnel dans un film) et Lupita Nyong’o (actrice exceptionnelle dans un film).

Jill Scott est montée sur scène pour interpréter «Do You Remember» et «The Way» et H.E.R. a livré un mélange de «Slide», «Slow Down» et «Turn Your Lights Down Low» avec Skip Marley.

Beyoncé a remporté six prix lors de la cérémonie non télévisée et sa fille de 8 ans, Blue Ivy, a remporté son premier NAACP Image Award for Outstanding Duo, Group or Collaboration pour sa contribution «Brown Skin Girl» à The Lion King: The Gift. Parmi les autres gagnants, citons Lil Nas X (nouvel artiste exceptionnel) et Bruno Mars (artiste masculin exceptionnel).