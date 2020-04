Rihanna applaudit les fans demandant un nouvel album, dit qu’elle est occupée à sauver le monde

Rihanna est occupée à sauver le monde.

L’icône de la musique et humanitaire a organisé sa soirée FENTY Social Club sur Instagram Live vendredi soir. Pendant le livestream, le sujet de son album souvent retardé est revenu une fois de plus. Mais Rihanna n’a pas hésité à fermer les enquêteurs tout en tirant sur le président Trump.

“Si l’une de vos mères ** me demande encore une fois à propos de l’album quand j’essaie de sauver le monde contrairement à vous, président …”, a-t-elle déclaré.

La chanteuse de 32 ans a ensuite ajouté: «À vue!»

“Si l’un de vous tous les MF me pose des questions sur l’album une fois de plus, alors que je suis en train d’essayer de sauver le monde – contrairement à votre président – sur place!” – Rihanna pendant Fenty Social sur IG LIVE 😭😭😭

Je Stan ma reine humanitaire @rihanna ❤️ pic.twitter.com/iaG5Wdb1iS

– Sade Spence | Journaliste, hôte (@SadeASpence) 11 avril 2020

Le mois dernier, Rihanna est revenue avec sa première nouvelle musique en près de trois ans en tant qu’invité vedette sur «Believe It» de PARTYNEXTDOOR. Elle travaille sur son neuvième album tant attendu, inspiré du dancehall.

Le livestream FENTY Social Club de vendredi comprenait également des sets de DJ de Kitty Ca $ h, Pedro et Stretch Armstrong, avec des performances d’Octavian et Lil Uzi Vert. Rihanna a même rejoint sa collègue star de Roc Nation à un moment donné pour danser sur son tube «Futsal Shuffle 2020».

Le philanthrope superstar a redonné de manière majeure au milieu de la pandémie. Sa Fondation Clara Lionel a fait équipe avec le PDG de Twitter, Jack Dorsey, pour faire un don de 4,2 millions de dollars au Fonds du maire de Los Angeles pour aider les victimes de violence domestique dans le cadre de l’ordre de rester à la maison.

De plus, elle et JAY-Z ont fait don de 1 million de dollars chacune aux efforts de réponse de COVID-19 pour soutenir les travailleurs sans papiers, les enfants des agents de santé de première ligne et les premiers intervenants, ainsi que les personnes âgées et sans-abri incarcérées à New York et Los Angeles.