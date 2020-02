Rihanna arrive en studio avec The Neptunes

Rihanna passe la Saint-Valentin avec The Neptunes.

L’icône pop a frappé le studio avec Pharrell Williams et Chad Hugo, collectivement connus comme le duo de production The Neptunes, pour la première fois cette semaine pour enregistrer pour son neuvième album tant attendu. Rihanna, qui est restée discrète sur le projet, a partagé une photo sur son histoire Instagram de la console de production avec le nom de The Neptunes.

“Gang. de retour au da STU », a-t-elle ajouté.

Elle avait précédemment parlé de la liaison avec Pharrell le jour de la Saint-Valentin. “Je vais être en studio. Je suis tellement excité en fait. Je ne peux pas dire avec qui je travaille, mais c’est quelqu’un avec qui je veux travailler depuis longtemps », a-t-elle déclaré à The Cut avant de révéler le secret. “D’accord, je vais vous le dire. [It’s] Pharrell. “

Cela fait quatre ans depuis le dernier album de Rihanna. Dans une interview avec Vogue l’année dernière, elle a partagé plus de détails sur le suivi de l’ANTI de 2016. «J’aime le voir comme un album inspiré du reggae ou du reggae», a-t-elle déclaré. “Ce ne sera pas typique de ce que vous appelez le reggae.”

Rihanna n’a jamais collaboré avec The Neptunes sur ses propres albums. Cependant, elle est apparue sur le hit de 2017 de N.E.R.D «Lemon».

Pharrell et Chad, qui seront intronisés au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en juin, ont également récemment préparé de nouvelles musiques avec Megan Thee Stallion, Lil Uzi Vert, Brandy, G-Eazy et Lil Nas X.

De plus, Pharrell peut être entendu sur le remix nouvellement sorti du single “Woah” de Snoh ​​Aalegra.