Rihanna aurait daté A $ AP Rocky après Split

Rihanna avance.

La chanteuse serait sortie avec A $ AP Rocky à la suite de sa rupture avec Hassan Jameel. Le Sun rapporte que Rihanna a commencé à sortir avec le rappeur de Harlem “quelques jours seulement après qu’il a été révélé qu’elle avait mis fin aux choses” avec son petit ami milliardaire.

Rihanna et Rocky, toutes deux âgées de 31 ans, ont déclenché des rumeurs de romance lorsqu’elles ont été aperçues en train de sourire et de rire dans les coulisses de la cinquième journée annuelle des ignames au Barclays Center de Brooklyn au début du mois.

Ils ont apparemment également partagé une suite d’hôtel lors de leur voyage à New York. “Ils apprécient vraiment la compagnie de l’autre et prennent les choses en douceur car ce n’est encore que le début”, a déclaré une source au Sun.

Mais Rihanna n’est pas prête à mettre une étiquette sur leur relation. «C’est vraiment décontracté entre eux et elle ne se demande pas s’il y a un avenir avec Rocky. C’est une jeune fille célibataire qui s’amuse », ajoute la source.

En 2013, les deux ont été vus s’embrasser hors écran pendant le tournage de la vidéo de «Fashion Killa». Cependant, Rocky a nié qu’ils se soient jamais liés, mais a admis qu’ils feraient un «joli couple». «Cela ne s’est jamais produit. Si cela s’était produit, cela se serait produit. Nous ne l’avons pas fait », a-t-il déclaré à Nessa de Hot 97 en 2015.

Mais il n’a pas exclu la possibilité d’une future romance. “On ne sait jamais. Pour être honnête avec vous, ce n’est pas ce que j’attends avec impatience », a-t-il ajouté. «J’ai hâte de retrouver l’amitié que j’ai déjà avec toutes ces femmes. La vie est tellement compliquée. “

Les deux ont entretenu une étroite amitié au fil des ans. Rocky a soutenu Rihanna lorsque sa marque de mode Fenty a été honorée lors des Fashion Awards à Londres le mois dernier et à son Diamond Ball en septembre. En décembre dernier, Rihanna aurait été vue lors de son concert en Suède.

Rihanna et Hassan ont mis fin à leur relation de trois ans au début du mois. Le chanteur et l’homme d’affaires saoudien ont été liés pour la première fois en juin 2017. “Leurs vies étaient trop différentes et il était difficile de maintenir une relation”, a déclaré une source.