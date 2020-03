Rihanna, Bernie Sanders et plus sont dans IG Live Party de DJ D-Nice

DJ D-Nice organise actuellement la meilleure fête de distanciation sociale sur Instagram en direct. Les politiciens, les musiciens et plus sont à l’écoute.



La distanciation sociale peut être difficile, mais DJ D-Nice espère rendre tout cela un peu plus facile avec son Homeschoolin ’: Social Distancing Dance Party sur Instagram en direct. À votre arrivée, vous remarquerez un nombre choquant de visages familiers, comme l’a noté Complex.

Rihanna, Bernie Sanders, Dwyane Wade, Janet Jackson, Michelle Obama, Kamala Harris et bien d’autres ont tous écouté le live de DJ D-Nice sur Instagram où il joue des tonnes de disques hip-hop et R&B classiques.

“La musique est une vibration. C’est un langage universel. C’est qui je suis. C’est ce que je fais en tant que DJ”, a déclaré D-Nice à AllHipHop plus tôt cette semaine. “C’est une partie du but de ma vie d’aider les gens à se détendre et à s’amuser. Ce qui n’était qu’un caprice est devenu un mouvement en moins de 4 jours. Je suis honoré par l’amour et le soutien.”

“Il faut que quelqu’un nomme @DJ_DNICE pour un prix Nobel de la paix à la fin de cette pandémie. Il fait actuellement le travail du Seigneur sur Instagram Live”, écrit Jamele Hill sur Twitter. “Si vous voulez de bonnes vibrations, rendez-vous à la fête de quarantaine de DNice #ClubQuarantine sur IG en direct en ce moment. Hier, je suis resté toutes les 6 heures. Ça vaut le coup. Toute la famille se brouillait”, explique Gabrielle Union.

Le Bronx DJ nous rassemble tous en ces temps difficiles.

